Nhóm quỹ Dragon Capital lại muốn mua 10,5 triệu cổ phiếu ACB

Hai quỹ đầu tư thuộc Dragon Capital là Norges Bank và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust đăng ký mua lần lượt 10 triệu cp và 500.000 cp ACB. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận trong thời gian 19/3-16/4.



Hiện, cả Norges Bank và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust đều không sở hữu cổ phiếu ACB. Do vậy, nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của hai quỹ này sẽ đạt lần lượt 0,462% và 0,023% vốn tại ACB.

Với thị giá ACB là 33.950 đồng/cp sáng 18/3, số tiền các quỹ trên dự chi khoảng 356 tỷ đồng.

Dragon Capital muốn gom lại 10,5 triệu cổ phiếu ACB.

Trước đó, Dragon Capital đã thông qua hai quỹ ngoại là First Burns Investments Ltd (FBIL) và Asia Reach Investments Ltd (ARIL) bán ra hơn 100 triệu cổ phiếu ACB. Cụ thể, FBIL bán hơn 49,6 triệu cổ phiếu ACB, còn ARIL bán hơn 50,4 triệu cổ phiếu.

Ở chiều ngược lại, DC Developing Markets Strategies Public Ltd Co (DCDMSPLC) - một quỹ thành viên khác thuộc Dragon Capital đã mua vào 5 triệu cổ phiếu ACB.