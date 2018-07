Nhà máy bia bị tố xả chất thải khiến cả đàn hải âu say

Ăn phải thức ăn thừa có chứa cồn khiến các chú Hải âu bị say. Ảnh: Internet.

Theo Hiệp hội phòng chống bạo lực cho động vật Hoàng gia (RSPCA) thì tình huống này khá là nguy hại khi nhiều con Hải âu say xỉn đã chết vì ngộ độc rượu bia.



Theo báo cáo của hội bảo vệ động vật này thì những con chim say đã được tìm thấy trên bờ biển miền tây nam nước Anh. Biểu hiện của chúng rất rõ khi những con chim bị mất tự chủ, đi đứng loạng choạng.

"Lúc đầu nhìn chúng cứ như là bị ngộ độc thức ăn, nhưng sau khi nôn hầu hết chúng hồi phục nhanh chóng", nhân viên của RSPCA, Jo Daniel cho biết.

"Những con chim bốc toàn mùi rượu bia khi chúng tôi thu thập chúng, bây giờ xe của chúng tôi có mùi như là một quán rượu", Daniel nói thêm.

RSPCA đã đăng tải một đoạn clip về một con Hải âu đang "say xỉn" liên tục đi loạng choạng, tự vấp ngã trong phòng, điều khó xảy ra khi chúng tỉnh táo.

Một bác sĩ thú y nói với Sky News rằng nhiều con Hải âu đã chết vì ngộ độc rượu bia, nhưng nhiều con đang phục hồi sức khỏe.

Các nhà bảo vệ động vật không biết rõ lý do vì sao những chú chim lại bị "say xỉn", tuy nhiên nhiều người phỏng đoán rằng những chú chim đã say vì ăn thức ăn là những thứ được thải ra từ các nhà máy bia rượu trong vùng.

RSPCA kêu gọi các nhà máy bia, rượu cũng như các nhà sản xuất thức uống có cồn khác tránh để rác thải của họ có thể rơi vào tầm nhìn của chim hoặc những loài động vật hoang dã khác.