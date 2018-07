Chi tiết cách phân biệt khoai tây Trung Quốc “đội lốt” Đà Lạt

Tình trạng khoai tây Trung Quốc “đội lốt” khoai tây Đà Lạt thời gian qua khiến tỉnh Lâm Đồng quyết tâm bảo vệ thương hiệu khoai tây Đà Lạt. Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt điều chỉnh Đề án thí điểm nhận diện sản phẩm khoai tây Đà Lạt. Ảnh: Dân Việt. Chi cục BVTV tỉnh Lâm Đồng cũng công bố các tiêu chí để nhận diện khoai tây Đà Lạt với khoai tây Trung Quốc. Ảnh: Dân Việt. Khoai tây Đà Lạt có hai loại da vàng và da hồng. Ảnh: Internet. Khoai tây hồng Đà Lạt củ vừa phải, hình bầu dục hoặc tròn trái ngược với khoai tây Trung Quốc to và dài. Ảnh: Internet. Nếu như khoai tây Trung Quốc có kích thước đồng đều, vỏ dày, trên vỏ có các chấm li ti, mắt củ to thì khoai tây Đà Lạt ít đồng đều, vỏ mỏng nên dễ bị trầy. Ảnh: Bachhoaxanh. Trong khi trên vỏ khoai tây Trung Quốc có các chấm li ti, mắt củ to thì khoai tây Đà Lạt mắt củ ít và nhỏ. Ảnh: Tamdathuuco. Ruột khoai tây Trung Quốc có màu vàng đậm còn ruột khoai tây Đà Lạt màu vàng nhạt. Ảnh: Originvn. Với khoai tây da vàng, củ khoai Trung Quốc có ruột màu trắng hơi ngả vàng, còn ruột khoai Đà Lạt có màu vàng ươm. Ảnh: Internet. Khi cắt đôi, khoai tây Đà Lạt khô ráo, không có nước và không bị dính tay. Nếu lớp cắt khoai tây có nhiều nước, bị ướt thì đó là khoai tây Trung Quốc. Ảnh: Tuấn Nguyên Corp. Khi đi mua, người tiêu dùng chỉ cần dùng móng tay cào nhẹ lớp vỏ ngoài của củ khoai tây, nếu vỏ dễ bong tróc là khoai Đà Lạt, còn vỏ khó bong là khoai Trung Quốc. Ảnh: Nongnghiep. Khi nấu chín, khoai Đà Lạt có vị bùi, ngọt tự nhiên còn khoai Trung Quốc ăn sượng, nhão, không bùi. Ảnh: Tiền phong. Khi chiên, khoai Trung Quốc bị nát trong khi khoai Đà Lạt không nát và rất giòn. Ảnh: Dienmayxanh. Video: Khoai tây Trung Quốc phủ đất Đà Lạt. Nguồn: VTC1.

