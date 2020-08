Chân dung tiểu thư gia tộc giàu có nhưng kín tiếng nhất Sài thành

Trương Huệ Vân (sinh 1988) là người Việt gốc Hoa nhưng sở hữu nét đẹp lai Tây rất hiện đại. Cô chính là doanh nhân thế hệ thứ tư của Trương Gia tộc tại TP.HCM - được nhiều người biết đến bởi danh tiếng của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn và kíns tiếng nhất Việt Nam. Gia tộc này nắm trong tay rất nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng, căn hộ có tiếng... Ái nữ họ Trương từng học tại trường Đại học RMIT. Năm 2011, cô thay mặt gia đình ra Hà Nội tham dự Lễ vinh danh "Gia tộc doanh nhân" cùng đại diện 22 họ tộc nổi tiếng khác của Việt Nam. Tháng 12/2013, dư luận xôn xao đám cưới hoành tráng của Trương Huệ Vân với nam nhạc sĩ Thanh Bùi. Xuất hiện trong lễ cưới, cô dâu Huệ Vân đã khiến nhiều khách mời phải trầm trồ với chiếc váy váy cưới hàng hiệu trị giá khoảng 200 triệu đồng. Sau đám cưới, Trương Huệ Vân tiếp tục công việc quản lý khách sạn của gia tộc. Cô cũng không yêu cầu chồng thay đổi công việc, để anh tự do phát triển sự nghiệp như mong muốn. Bởi thế, Thanh Bùi từng tâm sự, anh không chỉ tìm được sự đồng cảm với bà xã trong âm nhạc mà còn tìm thấy sự đồng điệu trong quan điểm sống. Ở tuổi 32, Trương Huệ Vân là một doanh nhân thành đạt, một bà chủ quyền uy có thể "thét ra lửa", điều hành chuỗi khách sạn, nhà hàng, nghỉ dưỡng của gia đình. Thế nhưng về tới nhà, cô chỉ là người phụ nữ của Thanh Bùi, là mẹ của các con. Tháng 10/2016, Huệ Vân sinh đôi hai bé trai kháu khỉnh cho Thanh Bùi. Hai bé lần lượt lấy tên Kiến An và Khải An Video: Đại gia Việt lùng sục cá ‘khủng long 6 sừng. Nguồn: VTC14

