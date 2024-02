Ngày Vía Thần Tài, nên mua vàng nhẫn hay vàng miếng?

Những năm gần đây, vào ngày vía Thần Tài, mọi người thường đổ xô đi mua vàng cầu cho năm mới làm ăn phát đạt, buôn may bán đắt. Theo đó, vào ngày vía Thần Tài, giá vàng thường bị đẩy lên cao chót vót. Sau đó, giá vàng lại giảm mạnh ở một vài phiên kế tiếp.

Từ cuối năm 2023 đến nay, giá vàng biến động dữ dội. Giá kim loại quý này tăng dựng đứng và lập đỉnh mọi thời đại chỉ sau vài phiên giao dịch rồi quay đầu rớt mạnh.

Hiện, giá vàng trong nước đang ở mức cao khiến không ít người băn khoăn nên mua vàng gì ngày vía Thần Tài.

Vàng nhẫn được ưa chuộng trong ngày vía Thần Tài. Ảnh minh họa

Chia sẻ trên Vietnamnet, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh dự báo, ngày vía Thần Tài, giá vàng miếng SJC có thể biến động giảm về mức thấp, còn giá vàng nhẫn sẽ biến động tăng do cầu với loại vàng này trên thị trường tăng trong những ngày tới.

Lý do là vào ngày vía Thần Tài, lượng người mua vàng tăng mạnh và thường chọn mua vàng có mệnh giá nhỏ 1-2 chỉ, thậm chí chỉ mua 0,5 chỉ. Do đó, vàng nhẫn được ưa chuộng hơn, giá cũng sẽ biến động và neo cao hơn so với ngày thường. Trong khi đó, vàng miếng SJC mệnh giá lớn, thường không được chuộng như vàng nhẫn nên có thể giảm mạnh theo đà của thế giới.

Theo chuyên gia Đinh Trọng Thịnh, nếu mua vàng để lấy may thì tùy điều kiện kinh tế, có thể mua ít hay nhiều, mua vàng nào cũng được miễn sao chất lượng kim loại quý này được đảm bảo.

Nếu xét về giá vàng, ông Thịnh cho rằng, mọi người nên chọn vàng nhẫn, bởi chúng giá thấp hơn vàng SJC rất nhiều. Hơn nữa, giá vàng nhẫn tại nước ra đang bám khá sát giá vàng trên thế giới. Do đó, chọn mua vàng nhẫn vừa để cầu may mắn, vừa giảm thiểu rủi ro khi giá biến động mạnh.

Chưa kể, chênh lệch giữa giá bán ra và mua vào của vàng nhẫn nhỏ hơn vàng miếng. Theo đó, mua vàng nhẫn lúc bán ra sẽ có lợi hơn vàng miếng.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thế Hùng - Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho rằng, người dân có xu hướng đầu tư, nắm giữ vàng nhẫn nhiều hơn vàng miếng SJC dù hiện tại giá vàng SJC có giảm nhưng so với giá vàng thế giới vẫn cao hơn 15 triệu đồng/lượng.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng - Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam, tại thời điểm này, khi giá vàng thế giới phụ thuộc nhiều yếu tố địa chính trị, kinh tế... nhà đầu tư nên thận trọng, lựa chọn để đầu tư. Với nhẫn tròn trơn và vàng trang sức, nhà đầu tư nên lựa chọn ở những đơn vị có uy tín để đảm bảo chất lượng và giá.