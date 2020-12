Ngân hàng siết nợ Lexus và BMW của chủ dự án Tincom Pháp Vân

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là khoản nợ của CTCP Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long (Tincom Group).

Khoản nợ của Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long được đảm bảo bằng 3 quyền đòi nợ được ký kết theo hợp đồng kinh tế giữa Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long với CTCP Bưu chính Viễn thông NVT và Thương mại Thăng Long; cùng với CTCP Đầu tư Thành An.

Ngoài ra, khoản nợ còn được đảm bảo bằng 3 động sản gồm xe ô tô Lexus (BKS: 51A- 108.58), xe ô tô BMW (BKS: 30Z- 5806) và cần trục tháp Model LT5517A-8.

Giá khởi điểm bán đấu giá khoản nợ là toàn bộ nợ gốc, lãi vay và lãi phạt của Tập đoàn Đầu tư và Thương mại Thăng Long tại thời điểm ký hợp đồng dịch vụ đấu giá khoản nợ (tạm tính đến ngày 21/10/2020 hơn 164 tỷ đồng).

Tincom Group với 3 dự án tai tiếng

Tincom Group được thành lập năm 2003 do ông Thang Văn Lương làm Chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, bất động sản, dược phẩm và nước giải khát và tài chính.

Các công ty con của Tincom Group gồm: Tincom Land, Đầu tư Thành An, Cơ điện Tincom M&E, Xi măng Thanh Sơn, Thép Mixuvina, Công ty sản xuất than Tincom Australia, Bia Thăng Long và Dược phẩm Victoria.