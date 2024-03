“Ngân hàng MSB là bị hại, phải có trách nhiệm bồi thường khách hàng“

Ngày 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh (40 tuổi) - Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), chi nhánh Thanh Xuân, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, bà Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.