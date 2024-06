Ngắm trọn biệt thự phố của Diễm My 9X và chồng doanh nhân

Cuối năm ngoái, Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn đã chính thức kết hôn sau 6 năm gắn bó. Diễm My 9X được bố mẹ chồng tặng căn biệt thự 2 tầng ở TP HCM làm "tổ ấm". Ảnh: Giadinhnet Mới đây, Diễm My 9X đăng tải một đoạn clip hé lộ cận cảnh tổ ấm mới thu hút sự chú ý của đông dảo khán giả. Ảnh chụp màn hình Biệt thự của Diễm My 9X và chồng doanh nhân được thiết kế theo phong cách đương đại, mang đến những mảng không gian mở, thoáng. Ảnh chụp màn hình Phong cách thiết kế này cũng tạo cho ngôi nhà sự mềm mại, uyển chuyển và có tính nghệ sĩ hơn một chút. Ảnh chụp màn hình Toàn bộ không gian nhà được Diễm My 9X ưu tiên sử dụng nền trắng, toát lên sự sang trọng và quý phái. Ảnh chụp màn hình Phòng khách có nhiều cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh chụp màn hình Căn bếp nhỏ gọn và ấm cúng. Ảnh chụp màn hình Diễm My 9X cho biết cô siêng nấu nướng hơn kể từ khi dọn về nhà mới. Ảnh chụp màn hình Phòng tắm hiện đại, toàn màu trắng sang trọng. Ảnh chụp màn hình Trong nhà còn có hầm chứa rượu vang đặc biệt, cả hai xây dựng như một hang đá. Ảnh chụp màn hình Không gian biệt thự của vợ chồng Diễm My 9X trong dịp Tết vừa qua. Ảnh chụp màn hình Một góc ban công ngôi nhà từng được hé lộ trước đó. Ảnh: GiadinhnetCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

Cuối năm ngoái, Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn đã chính thức kết hôn sau 6 năm gắn bó. Diễm My 9X được bố mẹ chồng tặng căn biệt thự 2 tầng ở TP HCM làm "tổ ấm". Ảnh: Giadinhnet Mới đây, Diễm My 9X đăng tải một đoạn clip hé lộ cận cảnh tổ ấm mới thu hút sự chú ý của đông dảo khán giả. Ảnh chụp màn hình Biệt thự của Diễm My 9X và chồng doanh nhân được thiết kế theo phong cách đương đại, mang đến những mảng không gian mở, thoáng. Ảnh chụp màn hình Phong cách thiết kế này cũng tạo cho ngôi nhà sự mềm mại, uyển chuyển và có tính nghệ sĩ hơn một chút. Ảnh chụp màn hình Toàn bộ không gian nhà được Diễm My 9X ưu tiên sử dụng nền trắng, toát lên sự sang trọng và quý phái. Ảnh chụp màn hình Phòng khách có nhiều cửa sổ để đón ánh sáng tự nhiên. Ảnh chụp màn hình Căn bếp nhỏ gọn và ấm cúng. Ảnh chụp màn hình Diễm My 9X cho biết cô siêng nấu nướng hơn kể từ khi dọn về nhà mới. Ảnh chụp màn hình Phòng tắm hiện đại, toàn màu trắng sang trọng. Ảnh chụp màn hình Trong nhà còn có hầm chứa rượu vang đặc biệt, cả hai xây dựng như một hang đá. Ảnh chụp màn hình Không gian biệt thự của vợ chồng Diễm My 9X trong dịp Tết vừa qua. Ảnh chụp màn hình Một góc ban công ngôi nhà từng được hé lộ trước đó. Ảnh: Giadinhnet Cận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường