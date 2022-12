Diện quần siêu ngắn, bạn gái Đoàn Văn Hậu gây chú ý

Mới đây trên Facebook cá nhân, Doãn Hải My đã đăng loạt hình ảnh mới toanh. Lần lên sóng này, cô tiếp tục phát "cẩu lương" khoe ảnh tình tứ bên bạn trai là Đoàn Văn Hậu Chẳng là nhân dịp Noel đến, cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bạn gái đã rủ nhau chụp một bộ hình lãng mạn. Hình ảnh ghi lại, cặp trai đẹp gái xinh diện áo và giày đôi cùng nhau nở nụ cười cực tươi hướng về phía ống kính máy ảnh. Khung cảnh xung quanh bức ảnh được Doãn Hải My đăng tải ngập tràn đồ trang trí Giáng sinh như quà, cây thông Noel, người tuyết,... Đặc biệt, chính việc mặc style giấu quần khiến Top 10 Hoa hậu Việt Nam khoe trọn đôi chân thon dài. Ở phần bình luận bài đăng, dân mạng liên tục xuýt xoa trước ngoại hình đôi lứa xứng đôi của cả hai. Cách đây ít ngày, nhân dịp sinh nhật bạn gái Doãn Hải My, chân sút gốc Thái Bình đã đăng tải dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy tình cảm. "Happy birthday my love" (Tạm dịch: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của tôi"), Đoàn Văn Hậu viết. Ngoài ra, cầu thủ gốc Thái Binh còn đăng tải khoảnh khắc cực tình bên bạn gái xinh đẹp. Nhìn ảnh cả 2 ôm ấp ngọt ngào, ai cũng bày tỏ ngưỡng mộ trước tình cảm đẹp, xuýt xoa trước ngoại hình đẹp cả đôi. Đặc biệt, cách tỏ tình như lời khẳng định chủ quyền của Văn Hậu khiến nhiều cư dân mạng tag tên bạn trai vào để học hỏi. Được bạn trai bày tỏ tâm ý, sau đó Hải My đã vào gửi lời cảm ơn cùng biểu tượng nụ hôn đỏ chót. Cặp My - Hậu dính nghi vấn hẹn hò từ 2 năm trước khi hot girl Hà thành tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2020. Trở về sau cuộc thi, cả 2 nhiều lần bị bắt gặp dính như sam ở không ít các sự kiện.

