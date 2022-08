“Ngã ngửa” xem đại gia Việt “dốc tiền” xây mộ cho mình

Cách đây nhiều năm, người dân ở Hoà Bình từng xôn xao về vị đại gia xây sẵn khu mộ chờ ướp xác mình. Đó là ông Nguyễn Công Đức (ở Sơn Lâm, Lương Sơn, Hoà Bình). Ảnh: Internet Theo ông Đức, ý định ướp xác xuất hiện vào năm 1999. Hầm mộ được khởi công từ năm 2000 và hoàn thiện năm 2006. Ảnh: Thoidaiplus Ông Đức đã tốn rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để xây dựng khu lăng mộ độc đáo này. Ảnh: Thoidaiplus Thậm chí, ông từng có những chuyến chu du hàng tháng trời tới Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc tốn hàng chục ngàn đô để vào các bảo tàng, trung tâm nghiên cứu xác người để học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: Thoidaiplus Trong công viên nghĩa trang toạ lạc tại xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành (Tây Ninh), một đại gia đã bạo tay chi 8 tỷ đồng để xây lăng mộ cho mình. Ảnh: Nhípongkinhdoanh Theo tiết lộ, vị đại gia chơi trội này mua hẳn khu đất rộng hơn 100 m2 dành để xây huyệt mộ theo kiến trúc dạng gia tộc hào hoa. Ảnh: Giaoduc Cách đây vài năm, người dân tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) không ngừng bàn tán về việc đại gia Nguyễn Văn C. (sinh năm 1954) bỏ 3,5 tỷ đồng để xây dựng lăng mộ cho chính mình sau khi tạ thế. Ảnh: Giadinhonline Kiến trúc của khu lăng mộ mô phỏng lăng mộ của vua chúa thời xưa ở cung đình Huế. Ảnh: Giadinhonline Lăng mộ của vị đại gia xứ Nghệ được làm chủ yếu bằng chất liệu đá trắng, với 2 cổng vào, mỗi bên cổng khắc 2 hàng chữ Nôm và hình ảnh 2 con voi chầu, rồng phục. Ảnh: Giadinhonline Tại Hải Phòng, người dân cũng từng xôn xao về khu lăng mộ triệu đô, rộng 3.000 m2 của ông Vũ Hồng K. (quận Kiến An). Ảnh: Dân Việt Khu lăng mộ của vị đại gia đất Cảng được xây dựng ngay cạnh khu biệt thự mà vợ chồng ông đang sinh sống. Ảnh: Dân Việt Theo ông K., khu lăng mộ là công trình văn hóa, để lại cho con cháu khu mộ này để tưởng nhớ đến công lao của ông bà, tổ tiên. Ảnh: Dân Việt Xung quanh lăng mộ được thiết kế lan can với các hoa văn cực kỳ tinh xảo. Ảnh: Dân Việt Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

Cách đây nhiều năm, người dân ở Hoà Bình từng xôn xao về vị đại gia xây sẵn khu mộ chờ ướp xác mình. Đó là ông Nguyễn Công Đức (ở Sơn Lâm, Lương Sơn, Hoà Bình). Ảnh: Internet Theo ông Đức, ý định ướp xác xuất hiện vào năm 1999. Hầm mộ được khởi công từ năm 2000 và hoàn thiện năm 2006. Ảnh: Thoidaiplus Ông Đức đã tốn rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để xây dựng khu lăng mộ độc đáo này. Ảnh: Thoidaiplus Thậm chí, ông từng có những chuyến chu du hàng tháng trời tới Ai Cập, Ấn Độ, Trung Quốc tốn hàng chục ngàn đô để vào các bảo tàng, trung tâm nghiên cứu xác người để học hỏi kinh nghiệm. Ảnh: Thoidaiplus Trong công viên nghĩa trang toạ lạc tại xã Trường Hòa, huyện Hòa Thành (Tây Ninh), một đại gia đã bạo tay chi 8 tỷ đồng để xây lăng mộ cho mình. Ảnh: Nhípongkinhdoanh Theo tiết lộ, vị đại gia chơi trội này mua hẳn khu đất rộng hơn 100 m2 dành để xây huyệt mộ theo kiến trúc dạng gia tộc hào hoa. Ảnh: Giaoduc Cách đây vài năm, người dân tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An) không ngừng bàn tán về việc đại gia Nguyễn Văn C. (sinh năm 1954) bỏ 3,5 tỷ đồng để xây dựng lăng mộ cho chính mình sau khi tạ thế. Ảnh: Giadinhonline Kiến trúc của khu lăng mộ mô phỏng lăng mộ của vua chúa thời xưa ở cung đình Huế. Ảnh: Giadinhonline Lăng mộ của vị đại gia xứ Nghệ được làm chủ yếu bằng chất liệu đá trắng, với 2 cổng vào, mỗi bên cổng khắc 2 hàng chữ Nôm và hình ảnh 2 con voi chầu, rồng phục. Ảnh: Giadinhonline Tại Hải Phòng, người dân cũng từng xôn xao về khu lăng mộ triệu đô, rộng 3.000 m2 của ông Vũ Hồng K. (quận Kiến An). Ảnh: Dân Việt Khu lăng mộ của vị đại gia đất Cảng được xây dựng ngay cạnh khu biệt thự mà vợ chồng ông đang sinh sống. Ảnh: Dân Việt Theo ông K., khu lăng mộ là công trình văn hóa, để lại cho con cháu khu mộ này để tưởng nhớ đến công lao của ông bà, tổ tiên. Ảnh: Dân Việt Xung quanh lăng mộ được thiết kế lan can với các hoa văn cực kỳ tinh xảo. Ảnh: Dân Việt Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24