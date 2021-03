“Ngã ngửa” sự thật về dâu tây Mộc Châu bán rẻ chưa từng có

Dâu tây vốn được biết đến là loại quả đắt đỏ với giá bán từ 200.000-450.000 đồng/kg (tùy loại). Tuy nhiên, những ngày gần đây, dâu tây được rao bán tràn lan chợ mạng với giá "siêu rẻ" khiến chị em giật mình. Theo đó, dâu tây được rao bán với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Thậm chí loại bé chỉ từ 45.000 - 55.000 đồng/kg (bán sỉ). Một người bán hàng tên An Chi viết: "Giải cứu dâu Mộc Châu ạ, chỉ 75.000 đồng/kg". Theo bạn Chi, đây là dâu tây được trồng ở Mộc Châu. Hiện, vườn dâu đang vào độ chín, quả to, ngon, ngọt, thơm lừng. Do gặp thời tiết xấu lại ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không bán được. Chia sẻ trên Dân Việt, anh Lường Văn Hậu, chủ vườn dâu tây tại Bản Áng, xã Đông Sang (Mộc Châu, Sơn La) cho biết, do ảnh hưởng của COVID-19 nên cả năm vắng bóng du khách. Vườn dâu đến kỳ thu hoạch cũng không có người mua. Theo anh Hậu, những năm trước, dâu tây chín quả nào được hái và thu mua hết đến đó nhưng năm nay, dâu chín đỏ vườn mà vẫn không có đầu ra. Tương tự, đây cũng là năm đầu tiên anh Nguyễn Ngọc Việt (trú tại Tiểu khu Bó Bun, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) chứng kiến giá dâu tây rẻ đến vậy. Anh Việt cho rằng, giá dâu tây Mộc Châu rẻ một phần do ảnh hưởng dịch COVID-19, vắng khách du lịch. Trong khi đó, diện tích trồng dâu tây ở Mộc Châu ngày càng nhiều. Thêm nữa, thời tiết từ sau Tết ngày càng ấm lên, mưa nắng thất thường kèm theo hiện tượng nồm, ẩm khiến dâu nhanh hỏng vì mình chưa có công nghệ bảo quản như của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Facebook Video: Dâu tây bạch tuyết chưa lên kệ đã hết hàng. Nguồn: THDT

Dâu tây vốn được biết đến là loại quả đắt đỏ với giá bán từ 200.000-450.000 đồng/kg (tùy loại). Tuy nhiên, những ngày gần đây, dâu tây được rao bán tràn lan chợ mạng với giá "siêu rẻ" khiến chị em giật mình. Theo đó, dâu tây được rao bán với giá từ 80.000 - 100.000 đồng/kg. Thậm chí loại bé chỉ từ 45.000 - 55.000 đồng/kg (bán sỉ). Một người bán hàng tên An Chi viết: "Giải cứu dâu Mộc Châu ạ, chỉ 75.000 đồng/kg". Theo bạn Chi, đây là dâu tây được trồng ở Mộc Châu. Hiện, vườn dâu đang vào độ chín, quả to, ngon, ngọt, thơm lừng. Do gặp thời tiết xấu lại ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên không bán được. Chia sẻ trên Dân Việt, anh Lường Văn Hậu, chủ vườn dâu tây tại Bản Áng, xã Đông Sang (Mộc Châu, Sơn La) cho biết, do ảnh hưởng của COVID-19 nên cả năm vắng bóng du khách. Vườn dâu đến kỳ thu hoạch cũng không có người mua. Theo anh Hậu, những năm trước, dâu tây chín quả nào được hái và thu mua hết đến đó nhưng năm nay, dâu chín đỏ vườn mà vẫn không có đầu ra. Tương tự, đây cũng là năm đầu tiên anh Nguyễn Ngọc Việt (trú tại Tiểu khu Bó Bun, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Mộc Châu, Sơn La) chứng kiến giá dâu tây rẻ đến vậy. Anh Việt cho rằng, giá dâu tây Mộc Châu rẻ một phần do ảnh hưởng dịch COVID-19, vắng khách du lịch. Trong khi đó, diện tích trồng dâu tây ở Mộc Châu ngày càng nhiều. Thêm nữa, thời tiết từ sau Tết ngày càng ấm lên, mưa nắng thất thường kèm theo hiện tượng nồm, ẩm khiến dâu nhanh hỏng vì mình chưa có công nghệ bảo quản như của Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Facebook Video: Dâu tây bạch tuyết chưa lên kệ đã hết hàng. Nguồn: THDT