NBB, REE, PNJ... niêm yết "chây" ì nộp báo cáo tài chính vì… Tết Nguyên đán

Hạn báo cáo tài chính cho quý 4/2019 đang đến cận kề, thế nhưng Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) liên tiếp nhận được hàng chục công văn của các công ty niêm yết xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm nay. Có phải các công ty xin gia hạn vì vướng… Tết Nguyên đán?



Theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

Trường hợp tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn không thể hoàn thành việc công bố báo cáo tài chính quý trong thời hạn nêu trên do phải lập báo cáo tài chính quý hợp nhất hoặc báo cáo tài chính quý tổng hợp; hoặc do các công ty con, công ty liên kết của tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn cũng phải lập báo cáo tài chính quý hợp nhất, báo cáo tài chính quý tổng hợp thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính quý khi có yêu cầu bằng văn bản của công ty, nhưng tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày kết thúc quý bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

Cứ đến mùa báo cáo tài chính cũng có nhiều doanh nghiệp xin chậm công bố thông báo cáo, đến mức việc này được cho là “bình thường”.

Cần mạnh tay xử lý công ty chây ì nộp báo cáo tài chính



Quen với việc chậm nộp báo cáo…

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) là một trong những doanh nghiệp mới nhất gửi công văn cho HOSE xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2020.

NBB xin gia hạn báo cáo tài chính quý trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý và báo cáo tài chính soát xét bán niên trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

“Hiện nay, Công ty có 4 chi nhánh, 2 công ty con và đầu tư vào 2 công ty liên kết đang hoạt động từ Bắc vào Nam. Do đó, việc tập hợp số liệu để lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất mất rất nhiều thời gian” – NBB nêu lý do xin gia hạn nộp báo cáo.

Là 1 trong 2 doanh nghiệp đầu tiên niêm yết trên sàn chứng khoán, CTCP Cơ điện lạnh (HoSE: REE) cũng đã gửi công văn cho HOSE xin gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính năm 2020.

REE xin gia hạn báo cáo tài chính quý trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý và báo cáo tài chính soát xét bán niên trong vòng 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính.

Lý do REE đưa ra là Công ty cần thêm thời gian để lập báo cáo tài chính riêng của các công ty con và xử lý số liệu hợp nhất.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) cũng xin gia hạn công bố thông tin báo cáo tài chính quý và bán niên soát xét trong năm 2020 trong thời gian không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.

PNJ cho biết, Công ty dự kiến không thể hoàn thành việc công bố các báo cáo tài chính trong thời hạn quy định do có tới 376 cửa hàng, chi nhánh trên khắp cả nước và 4 công ty con nên việc tập hợp chứng từ, lập báo cáo và hợp nhất báo cáo mất nhiều thời gian.

Không ít doanh nghiệp khác xin chậm công bố báo cáo tài chính cho năm 2020, với cùng những lý do tương tự như CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG), Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (HoSE:IBC), CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (HoSE: TTF), CTCP Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HoSE: HDC)…

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) và CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HSE: HNG) của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) tiếp tục xin gia hạn nộp báo cáo tài chính quý 4/2019.

“Công ty có hoạt động kinh doanh nhiều ngành nghề, có nhiều công ty con, công ty liên kết ở nước ngoài (Lào, Campuchia). Việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất khá phức tạp và mất nhiều thời gian” – cả 2 công ty của bầu Đức trần tình.

Để ý có thể thấy 2 công ty của bầu Đức luôn luôn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính. Như trong quý 3/2019, cả HAGL và HAGL Agrico đều cho biết trong thời gian vừa qua công ty và các công ty con có triển khai vận hành hệ thống công nghệ thông tin mới áp dụng đối với toàn bộ hoạt động của tập đoàn. Hiện tại, công ty đang trong giai đoạn chuyển giao từ hệ thống cũ sang hệ thống mới, dẫn đến việc chốt số liệu cho báo cáo tài chính quý 3/2019 bị chậm trễ so với kế hoạch.

Rất nhiều lý do được đưa ra, cả khách quan lẫn chủ quan, nhưng đều nhằm chung một mục đích: hoãn nộp báo cáo tài chính. Có công ty viện cớ có công ty con mới, vừa được cấp phép đầu tư và đang trong giai đoạn xây dựng, lắp đặt và đưa vào hoạt động nên chưa thể có báo cáo tài chính hợp nhất…

Hạn công bố báo cáo tài chính quý 4/2019 lần này rơi vào Tết Nguyên đán – một cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, nên thời gian khá ít và gấp gáp để hoàn thành báo cáo tài chính. Có hay không vì lý do này mà nhiều công ty gia hạn?

Cần mạnh tay xử lý với công ty chây ì, thất hứa với nhà đầu tư

Cơ chế “xin-cho” (xin gia hạn nộp báo cáo tài chính thì được Uỷ ban Chứng khoán chấp nhận) khá dễ dàng khiến nhiều doanh nghiệp chây ì chậm trễ công bố thông tin đến nhà đầu tư, điều này sẽ khiến thị trường không minh bạch.



Mới đây, HoSE có quyết định huỷ niêm yết bắt buộc với 28 triệu cổ phiếu AGF của CTCP Xuất nhập khẩu Thuỷ sản An Giang (Agrifish) do Công ty chậm nộp báo cáo tài chính trong 3 năm liên tiếp. Trước đó, HoSE đã có cảnh báo cổ phiếu AGF có khả năng bị huỷ niêm yết do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán.

Có lẽ đây là hình phạt chưa phải là nặng tay với Agrifish vì đã chây ì không nộp báo cáo tài chính, khiến nhà đầu tư không đánh giá đầy đủ vấn đề khi đầu tư vào Agrifish để ôm về những tổn hại không đáng có.

Đã đến lúc cơ quan quản lý thị trường đưa ra cơ chế giám sát, chế tài hữu hiệu hơn đối với doanh nghiệp vi phạm đã bị nhắc nhở nhiều lần.