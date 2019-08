Nằm trên đất vàng Thủ đô, tháp nghìn tỷ bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm

Dự án Vicem Tower (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) làm chủ đầu tư với số vốn 2.743 tỷ đồng. Khi công trình khởi công vào tháng 5/2011, chủ đầu tư tuyên bố sẽ hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên khi xây dựng xong kết cấu chính, dự án bị bỏ hoang. Đến tháng 3/2017, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến giao Bộ Xây dựng chỉ đạo chuyển nhượng dự án. Tuy nhiên, đến nay dự án dở dang Vicem Tower vẫn nằm bất động. Ảnh: Duy Anh. Đối diện Vicem Tower trên tuyến đường vành đai 3 (Hà Nội) là dự án Apex Tower. Apex Tower được xây dựng trên khu đất có diện tích 2.780 m2, tổng vốn đầu tư khoảng 15 triệu USD. Dự án khởi công từ năm 2008 nhưng đến nay mới chỉ hoàn thiện phần thô. Ảnh: Việt Linh. “Đắp chiếu” nhiều năm, nhiều hạng mục dự án Apex Tower dù chưa hoàn thành đã xuống cấp. Apex Tower còn bị sử dụng sai mục đích khi tầng hầm, khuôn viên xung quanh bị “xẻ thịt” làm bãi giữ xe, quán ăn, hàng trà đá. Ảnh: Duy Anh. Một dự án khác cũng bị bỏ hoang nhiều năm là Habico Tower (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) do Công ty cổ phần Hải Bình làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 220 triệu USD. Dự án nằm trên đường Phạm Văn Đồng, cửa ngõ phía tây thủ đô. Habico Tower từng được chào bán với giá 4.000 USD/m2 sàn nhưng việc xây dựng tạm dừng từ năm 2011. Hiện dự án bỏ hoang mới thi công đến tầng 9. Ảnh: Duy Hiếu. Cùng nằm trên trục Vành đai 3 còn có dự án chung cư Báo Công an Nhân dân bị bỏ hoang. Khi khởi công công trình vào ngày 21/5/2010, dự án đặt mục tiêu hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2012. Tuy nhiên, sau khi cơ bản hoàn thiện, dự án bị bỏ hoang. Đầu tháng 5, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đã giao Thanh tra Bộ thanh tra dự án. Ảnh: Duy Anh. Hệ thống tôn quay quanh tòa nhà ven đường vành đai 3 đã gỉ sét, xuống cấp sau gần một thập kỷ phơi nắng mưa. Ảnh: Duy Anh. Dự án Nhà công vụ thuộc Công an TP. Hà Nội nằm tại số 1-1A Yên Phụ (quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng đang bị bỏ hoang. Đây được đánh giá là khu “đất vàng” khi nằm sát hồ Tây, có 2 mặt tiền tại đường Thanh Niên và Yên Phụ. Ảnh: Duy Anh Dự án có tổng mức đầu tư trên 105 tỷ đồng (trong đó có hơn 30 tỷ đồng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước) và được khởi công xây dựng năm 2010. Ảnh: Duy Anh. Một dự án khác bị bỏ hoang là Trung tâm giao dịch than - khoáng sản Việt Nam được xây dựng tại lô đất 22E3 thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội) có quy mô 35 tầng nổi, tổng vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng. Được khởi công tháng 1/2015, dự kiến bàn giao vào quý IV/2018. Tuy nhiên, đến nay công trình này mới chỉ hoàn thiện phần thô. Ảnh: Duy Anh. Tòa nhà bệnh viện quốc tế Hoa Kỳ được xây dựng trên đất của 2 phường Nghĩa Tân và Dịch Vọng (vị trí sát ngã ba phố Chùa Hà và Tô Hiệu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cũng chung số phận bị bỏ hoang. Dự án này có hướng nhìn thẳng ra công viên Nghĩa Đô, hồ Nghĩa Tân. Ảnh: Duy Anh. Công trình có tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, khởi công từ năm 2006. Từng được kỳ vọng sẽ trở thành bệnh viện chất lượng quốc tế 5 sao, tuy nhiên sau hơn một thập kỷ khởi công, dự án vẫn dang dở, nhiều hạng mục xuống cấp, cỏ dại mọc khắp nơi. Ảnh: Duy Anh. Dự án nhà ở tái định cư N01 - D17 Duy Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) khởi công từ năm 2010 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Là chung cư cao tầng phục vụ di dân khu đô thị mới Cầu Giấy, dự án sở hữu vị trí khá đẹp khi có 2 mặt tiền giáp phố Duy Tân và Trần Thái Tông. Sau gần 10 năm khởi công, dự án vẫn chưa hoàn thiện xong phần thô. Ảnh: Duy Anh.

