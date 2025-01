Muôn kiểu bưởi tạo hình độc đáo hút khách dịp Tết

Mâm ngũ quả ngày Tết là một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt. Để mâm ngũ quả thêm phần sinh động và ý nghĩa, nhiều người đã lựa chọn những quả bưởi tạo hình độc đáo để trưng bày. Ảnh: Dân Việt Những năm gần đây, bưởi tạo hình đã trở thành một trào lưu mới trong giới chơi cây cảnh và được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Dân Việt Từ những quả bưởi hình hồ lô, thỏi vàng, cho đến những quả bưởi khắc chữ “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”, bưởi tạo hình hoa mai, bưởi tạo hình đồng tiền,...mỗi quả bưởi đều mang một ý nghĩa riêng và được tạo ra một cách tỉ mỉ, công phu. Ảnh: Dân Việt Thời gian tạo hình cho trái bưởi từ 4 đến 5 tháng nên mỗi trái bưởi tạo hình có giá từ vài trăm nghìn đến cả triệu đồng. Ảnh: Dân Việt Bưởi da xanh thường có trọng lượng từ 2 - 3 kg/trái nhưng khi tạo hình thường chỉ nặng từ 0,8 - 1,3 kg. Do đó, phải có khuôn cố định với sức nén mạnh mới cho ra sản phẩm như mong muốn. Ảnh: Dân Việt Ngoài ra, những trái bưởi hồ lô in hai chữ "Tài", "Lộc" được nhà vườn tung ra thị trường có giá trị đến cả triệu đồng. Ảnh: Lao động. Những con chữ vàng nổi trên nền da xanh mang đến sự khác biệt, tạo nên những quả bưởi tạo hình độc đáo. Ảnh: Dân Việt Bưởi tạo hình không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa phong thủy rất tốt. Hình ảnh quả bưởi tròn trịa, căng mọng tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc. Ảnh: Lao động Cùng với trái bưởi hồ lô, những cây bưởi hồ lô bonsai cũng rất được ưa chuộng. Ảnh: Baotintuc. Mỗi cây bưởi bonsai được chủ vườn chăm sóc trong 2-3 năm, sau đó mới lấy quả và tạo hình. Ảnh: Baotintuc. Bưởi khắc chữ "đổ bộ" thị trường Hà Nội với mức giá từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/quả. Ảnh: Facebook Dù đắt song người tiêu dùng vẫn phải đặt trước mới có hàng. Ảnh: Vietq.

