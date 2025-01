Bưởi đỏ tiến vua nửa triệu đồng/cặp “cháy hàng” dịp Tết 2025

Bưởi đỏ Luận Văn (xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) nổi tiếng từ xa xưa dùng để tiến vua. Ngày nay, bưởi đỏ được nhiều người dân tìm mua để thờ cúng trong mỗi dịp lễ Tết. Ảnh: Vietnamnet Màu đỏ của trái bưởi Luận Văn được cho là sẽ mang lại may mắn, thịnh vượng trong năm mới. Ảnh: FB Thanh Thủy Mỗi dịp Tết đến, bưởi đỏ tiến vua lại được khách hàng đổ xô đến đặt mua. Ảnh: FB Thanh Thủy Năm nay, do thời tiết nắng nóng và mưa bão kéo dài nên sản lượng bưởi đỏ Luận Văn giảm đáng kể so với những năm trước. Ảnh: FB Thanh Thủy Số lượng ít nhưng bù lại quả đẹp hơn. Vì thế, giá bưởi đỏ Luận Văn năm nay cao hơn so với mọi năm. Ảnh: Vietnamnet Hiện, bưởi đỏ tiến vua ở Luận Văn giá dao động từ 100.000 - 120.000 đồng/quả. Đặc biệt, những trái đẹp có giá bán lên đến 400.000 - 500.000 đồng/cặp. Ảnh: Facebook Khi còn nhỏ, bưởi tiến vua có vỏ màu xanh như các loại bưởi thông thường, nhưng đến khoảng tháng 7 và tháng 8 âm lịch, bưởi sẽ chuyển sang màu vàng, đến cuối tháng 11 bưởi chuyển sang màu đỏ. Ảnh: Facebook Khi bưởi chín, toàn bộ quả bưởi từ vỏ đến tép bưởi đều chuyển sang màu đỏ gấc. Ảnh: Facebook Những năm gần đây, nhiều gia đình nông dân ở xã Thọ Xương giàu lên nhờ trồng bưởi. Ảnh: Dân Việt Theo UBND xã Thọ Xương, cả xã hiện có tới 80% hộ dân trồng loại bưởi này, hộ ít cũng trồng khoảng 20 gốc, hộ nhiều cả nghìn gốc. Ảnh: Facebook

