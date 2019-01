Mục sở thị quất không hạt Đài Loan hút khách dịp Tết

Hoa quả nhập khẩu là một trong những mặt hàng hút khách trong dịp Tết. Bên cạnh các loại trái cây nhập từ châu Âu hay Nhật Bản thì năm nay quất không hạt Đài Loan được nhiều chị em lựa chọn. Ảnh: Hoaquauudam. Theo người bán, loại quất này còn được là quất mật Đài Loan. Ảnh: FB Thuy fruit. Khác với quất Việt Nam, quất không hạt Đài Loan ăn giòn và có vị ngọt. Ảnh: Hoaquauudam. Mỗi hộp quất đóng gói 0,5kg như thế này giá bán từ 85.000 - 90.000 đồng. Ảnh: FB Nguyễn Thủy. Hộp quất đóng gói sang trọng hơn thì giá bán khoảng 125.000 - 160.000 đồng/hộp. Ảnh: Hoaquauudam. Quất có cùi dày, ăn thơm và ngọt the the the vị vỏ quất. Ảnh: FB Thuy fruit. Ngoài ăn trực tiếp, quất Đài Loan còn có thể chưng đường phèn ngậm ho. Ảnh: FB Khuc Ngoc Anh.Quất mật Đài Loan cũng có thể ăn cả vỏ mà không có vị đắng. Ảnh: FB Hà Thu. Chị Phương (Đông Ngạc, Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa đặt mua 2 hộp về ăn Tết cho biết: "Tôi được ăn thủ quát Đài Loan ở nhà một người bạn, thấy lạ và ngon nên quyết định mua cho cả nhà ăn thử". Ảnh: FB Nguyễn Thủy. Tương tự, chị Lan (Thanh Trì, Hà Nội) cũng đặt mua 4 hộp để biếu hai bên nội ngoại như một món đồ độc đáo trong dịp Tết năm nay. Ảnh: Hoaquauudam. Video: Quất bonsai chơi Tết đắt hàng. Nguồn: VTC.

