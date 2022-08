Mục sở thị khu nghỉ dưỡng Vinconstec-Huế 600 tỷ xây loạt nhà rồi bỏ hoang

Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế (tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế), được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 21/11/2008, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 29/6/2012. Chủ đầu tư là Công ty CP xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 600 tỷ đồng. (Ảnh: Phụ nữ TP.HCM). Quy mô dự án gồm diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch 72,09 ha. Trong đó, khu resort có diện tích 25,97 ha, khu đô thị và dịch vụ thương mại có diện tích 36,1 ha, khu tái định cư có diện tích 10,01 ha và dự kiến hoàn thành vào năm 2011. (Ảnh: Tài nguyên và Môi trường). Theo báo Tiền Phong, dự án khu đô thị, nghỉ dưỡng Vinconstec - Huế kết hợp với khu đô thị cao cấp Cồn Sơn ở xã Phú Thuận mặc dù chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, nhưng đã tổ chức thi công 10 khung nhà mẫu cao tầng tại khu vực cạnh đầm phá thuộc xã Phú Thuận, gần quốc lộ 49B. (Ảnh: VTC News). Công trình làm “lấy lệ”, chưa xong phần tô trát (trong tổng số 54 khung nhà) đã dừng thi công vô thời hạn kể từ năm 2012. (Ảnh: Tiền Phong). Từ đó đến nay, công trình dự án rơi vào tình trạng bất động. Người của chủ đầu tư là Công ty CP xây dựng và phát triển công nghệ Việt Nam cũng vắng bóng tại công trình. (Ảnh: Tiền Phong). Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên-Huế, do vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, quy hoạch điều chỉnh quốc lộ 49B, nhà đầu tư chưa quyết liệt trong việc thực hiện các thủ tục đất đai, quy hoạch… nên doanh nghiệp đã kiến nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế điều chỉnh giảm quy mô dự án từ hơn 70ha xuống còn 30ha. (Ảnh: Tiền Phong). Thông tin từ UBND huyện Phú Vang, chủ đầu tư do thiếu năng lực tài chính khi triển khai dự án chỉ đền bù tiền một phần nhỏ đối với các kiến trúc, lăng mộ và hồ nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng. Dự án giậm chân tại chỗ qua nhiều năm. Diện tích giải phóng mặt bằng chỉ đạt khoảng 1,83ha, giá trị đền bù mới hơn 3,7 tỷ đồng. (Ảnh: VTC News). Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế thông tin, dự án Vinconstec - Huế không thuộc một trong các trường hợp chấm dứt hoặc chấm dứt một phần hoạt động quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát các quy định, trình tự thực hiện đối với dự án “treo” kéo dài này. (Ảnh: Tiền Phong). Cận cảnh dự án Vinconstec - Huế triển khai loạt công trình rồi để hoang khi chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. (Ảnh: Tiền Phong). Do chưa được tái đầu tư nên dự án hiện vẫn là những khối bê tông bám đầy rêu mốc, nằm ngổn ngang ngay sát quốc lộ 49 và làm xấu xí hình ảnh của bãi biển du lịch Thuận An. (Ảnh: Tiền Phong).

