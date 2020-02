Mục sở thị gạo vàng 24k dân mua cầu giàu sang

Thay vì đưa ra bộ sản phẩm 12 con giáp, đầu năm Canh Tý 2020, các cửa hàng vàng cung tung ra sản phẩm hạt gạo vàng ròng đón đầu xu hướng mua vàng cầu may mắn giàu sang. Ảnh: Kaigold. Trên thị trường, gạo vàng ròng được rao bán rầm rộ với giá dao động từ 250.000 - đến gần 1 triệu đồng/hạt tùy trọng lượng. Ảnh: Vietnamnet. Theo một số người bán, gạo vàng thần tài được xem là một vật phẩm may mắn. Ảnh: Anccara. Với ý nghĩa đó, hạt gạo vàng lên cơn sốt trước ngày Vía Thần Tài. Ảnh: Facebook. Phần lớn khách mua từ 1-3 hạt để kết dây thành vòng đeo tay. Ảnh: Facebook. Tuy nhiên, cũng có khách mua vài chục hạt gạo vàng về bỏ vào hũ để cầu mong một năm no đủ, sung túc, giàu sang. Ảnh: Facebook. Chị Lan (một người bán hàng online) cho biết, thực tế hạt gạo vàng đã dược nhiều người đặt mua trong mấy ngày Tết Canh Tý. Ảnh: Facebook. Có ngày chị Lan bán được cả vài trăm hạt gạo vàng 24k dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: Facebook. Chia sẻ trên Vietnamnet, bà Bùi Hồng Tâm, Tổng giám đốc thương hiệu vàng phong thuỷ Ancarat cho biết, khoảng 20.000 sản phẩm hạt gạo vàng trơn được tung ra dịp này. Ảnh: Facebook. Ngoài ra còn có hạt gạo vào in hình chuột; hơn 2.000 hạt gạo Lộc và 2.000 hạt gạo Tài. Ảnh: Facebook. Tại một số cửa hàng, lượng khách mua hạt gạo vàng tăng đột biến, thậm chí "cháy hàng". Ảnh: Facebook. Video: Siêu xe mạ vàng. Nguồn: Youtube.

Thay vì đưa ra bộ sản phẩm 12 con giáp, đầu năm Canh Tý 2020, các cửa hàng vàng cung tung ra sản phẩm hạt gạo vàng ròng đón đầu xu hướng mua vàng cầu may mắn giàu sang. Ảnh: Kaigold. Trên thị trường, gạo vàng ròng được rao bán rầm rộ với giá dao động từ 250.000 - đến gần 1 triệu đồng/hạt tùy trọng lượng. Ảnh: Vietnamnet. Theo một số người bán, gạo vàng thần tài được xem là một vật phẩm may mắn. Ảnh: Anccara. Với ý nghĩa đó, hạt gạo vàng lên cơn sốt trước ngày Vía Thần Tài. Ảnh: Facebook. Phần lớn khách mua từ 1-3 hạt để kết dây thành vòng đeo tay. Ảnh: Facebook. Tuy nhiên, cũng có khách mua vài chục hạt gạo vàng về bỏ vào hũ để cầu mong một năm no đủ, sung túc, giàu sang. Ảnh: Facebook. Chị Lan (một người bán hàng online) cho biết, thực tế hạt gạo vàng đã dược nhiều người đặt mua trong mấy ngày Tết Canh Tý. Ảnh: Facebook. Có ngày chị Lan bán được cả vài trăm hạt gạo vàng 24k dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Ảnh: Facebook. Chia sẻ trên Vietnamnet, bà Bùi Hồng Tâm, Tổng giám đốc thương hiệu vàng phong thuỷ Ancarat cho biết, khoảng 20.000 sản phẩm hạt gạo vàng trơn được tung ra dịp này. Ảnh: Facebook. Ngoài ra còn có hạt gạo vào in hình chuột; hơn 2.000 hạt gạo Lộc và 2.000 hạt gạo Tài. Ảnh: Facebook. Tại một số cửa hàng, lượng khách mua hạt gạo vàng tăng đột biến, thậm chí "cháy hàng". Ảnh: Facebook. Video: Siêu xe mạ vàng. Nguồn: Youtube.