Mục sở thị gà kỳ dị đắt đỏ hút hồn nhà giàu Việt

Gà cổ trụi hay còn được gọi với tên gà cổ rắn đang trở thành loài gà cảnh được giới nhà giàu Việt săn lùng. Ảnh: Vuaga. Có nguồn gốc từ Hungary, gà cổ trụi chiếc cổ khá dài và không có lông. Ảnh: Khoahocphattrien. Trước đây, người ta lầm tưởng chúng là sản phẩm lai giữa gà thường và gà tây. Tuy nhiên, thực ra không phải vậy mà chiếc cổ dài và không có lông của giống gà này là hậu quả của quá trình biến đổi gene ngẫu nhiên. Ảnh: Thethaovanhoa. Gà cổ rắn nổi tiếng với khả năng chịu nhiệt tốt, trọng lượng cơ thể lớn và đẻ nhiều trứng hơn so với các loài gà khác. Ảnh: Thethaovanhoa. Gà cổ rắn trưởng thành có trọng lượng trung bình từ 3-3,9kg. Ảnh: Thethaovanhoa. Lông gà cổ trụi đa dạng với nhiều màu như đen, trắng, xám, nâu...Ảnh: Thethaovanhoa. Giống như nhiều gà khác, thức ăn chủ yếu của gà cổ trụi là ngũ cốc, lúa, gạo, rau và các loại côn trùng. Ảnh: Research. Giống gà này được nhập về Việt Nam khoảng 2 năm trở lại đây. Ảnh: Research. Anh Minh Hồng (ở thị xã Dĩ An, Bình Dương) - chủ một shop kinh doanh gà cảnh đang cung cấp gà cổ trụi trên cả nước với giá 800.000 đồng/con 1- 2 tháng tuổi. Ảnh: Dân Việt. Gà cổ rắn trưởng thành có giá 18 triệu đồng/bộ 1 trống 2 mái. Ảnh: The Economist. Video: Cực lạ loài gà có cổ như rắn “hớp hồn“ giới nhà giàu Việt Nam. Nguồn: Youtube.

