Mua vé Vietlott bằng máy chọn, nhiều người bỗng tiền tỷ “rơi xuống đầu“

Mới đây, đại diện Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã trao giải Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55 trị giá hơn 173 tỷ đồng cho ông L.H.L và giải Jackpot 2 trị giá hơn 3,7 tỷ đồng cho ông L.Q.H.

Tấm vé trúng Jackpot 1 của ông L. trị giá hơn 173 tỷ đồng có bộ số may mắn là 10 – 16 – 17 – 28 – 37 – 42. Ông L sẽ nhận hơn 156 tỷ đồng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 10%.

Ông L. trúng giải với trị giá hơn 173 tỷ đồng. Ảnh: Dân trí

Ông L. cho biết đã mua vé số tự chọn được 20 năm, trước cả khi Vietlott có mặt ở Việt Nam. Ngày trước, ông mua vé số tự chọn ở nước ngoài. Theo ông L., hôm đi mua vé số, ông mua 3 vé. Vé thứ nhất ông sử dụng ngày tháng năm sinh của vợ, con để mua. Vé thứ hai ông để máy tự chọn. Vé thứ ba ông gạch đại các bộ số. Cuối cùng, tấm vé do máy tự chọn thì trúng giải độc đắc.



Trên thực tế, trước đây cũng đã có trường hợp trúng Vietlott bằng vé máy chọn.

Cụ thể, vào tháng 5/2018, Vietlott xác định có 1 vé trúng Jackpot với giá trị giải là 22.811.729.000 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước). Tấm vé may mắn do máy chọn và được phát hành tại Tân Lợi, thành Phố Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk (Đại lý Lottario, Đắc Lắk.

Theo quy định, trường hợp khách hàng trúng Jackpot 1 , thuế thu nhập cá nhân của người trúng thưởng sẽ nộp ngân sách Đắk Lắk khoảng 2,28 tỷ đồng.

Cũng vào tháng 5/2018, Vietlott xác định có 1 vé trúng Jackpot 1 với giá trị giải là 42.114.151.200 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân). Chiếc vé này có 2 bộ số do khách hàng tự chọn, 3 bộ số do hệ thống tự chọn, trong đó có bộ số 33-35-45-52-53-55 trùng với kết quả Jackpot 1 là bộ số do hệ thống tự chọn. Tấm vé may mắn được phát hành tại điểm bán hàng số 9 Nguyễn Văn Linh, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Cần Thơ.

Ngày 11/6/2019, chi nhánh Cần Thơ (Vietlott) tổ chức lễ trao giải thưởng Jackpot sản phẩm Mega 6/45 kỳ QSMT thứ 00451. Anh T.M.P là vị khách may mắn đã lĩnh thưởng hơn 34 tỷ đồng. Đáng chú ý, tấm vé may mắn do hệ thống chọn được phát hành tại điểm bán hàng: Đường Hồ Thị Thưởng, Ấp Thới Thuận A, Huyện Thới Lai, Cần Thơ.

Anh T.M.P nhận giải. Ảnh: Tổ quốc