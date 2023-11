Loạt chủ nhân giải Vietlott trăm tỷ tiết lộ cách mua vé trúng thưởng

Sau hàng chục kỳ quay số không có vé trúng, loại hình xổ số Power 6/55 của Vietlott mới đây đã có người trúng giải Jackpot 1 trị giá hơn 173 tỷ đồng. Ảnh: Người lao động Đây là một trong những kỳ quay có người chơi trúng độc đắc với số tiền thưởng rất lớn. Trước đó, hồi tháng 5/2018, một khách hàng may mắn ở Hà Nội đã trúng giải Jackpot lên đến hơn 303 tỷ đồng - lớn nhất từ trước đến nay. Ảnh: Dân trí Ông Q. - khách hàng may mắn trúng hơn 300 tỷ Vietlott chia sẻ, bình thường cũng rất hay tham gia Vietlott, trung bình mua tuần 1 lần, hoặc 2,3 lần, mỗi lần mua vài trăm nghìn. Ảnh: Dân trí Ông Q. trúng số tiền lớn nhưng tiền bỏ ra không nhiều. Ông mua với tâm lý cho vui. Ông Q. mong rằng mọi người cũng chơi với tâm lý như vậy. Ảnh: Tiền phong Tháng 7/2022, ông N.H - một đại gia Đà Nẵng trúng Jackpot hơn 205 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân 10%, ông N.H nhận về hơn 184 tỷ đồng. Ảnh: Người lao động Ông N.H cho biết thường mua vé với những con số có ý nghĩa với mình, trong đó có một số là sinh nhật của vợ. Ảnh: Vietlott Vị khách này đã "nuôi" bộ số này từ khi xổ số điện toán có mặt ở Đà Nẵng. Ảnh: Vietlott Tháng 5/2020, Vietlott tổ chức lễ trao thưởng hơn 192 tỷ đồng cho một khách hàng may mắn ở TP HCM đã trúng vé số Jackpot 1 Power 6/55 kỳ quay thứ 423 cho ông H.N. Ảnh: Vietlott Trao đổi với báo giới, ông H.N. cho biết thường xuyên mua Vietlott, và thường chọn sản phẩm Power 6/55. Ảnh: Vietlott Ông H.N. mua cho vui và mỗi lần mua chỉ vài chục ngàn. Lần trúng số này, ông có mua 2 bộ số với 20.000 đồng. Ảnh: Vietlott Tháng 5/2022 tại TP Đà Nẵng, Chi nhánh Khánh Hòa (thuộc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam - Vietlott) tổ chức lễ trao thưởng cho ông V.C đến từ Đà Nẵng - người trúng giải Jackpot 1, sản phẩm xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 92,5 tỷ đồng. Ảnh: Người lao động Tại lễ trao thưởng, ông V.C cho biết có thói quen mua vé số Vietlott từ nhiều năm qua. Ông không chọn những con số quen thuộc như số nhà, số xe, số ngày - tháng - năm sinh của mình và người thân... vì cho rằng trúng thưởng giải Jackpot của Vietlott là sự may mắn trời cho. Ảnh: Vietlott

