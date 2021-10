Một lãnh đạo Hoa Sen bán bớt 400.000 cổ phiếu HSG lúc thị giá lập đỉnh

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen - ông Hồ Thanh Hiếu vừa đăng ký bán 400.000 cổ phiếu HSG trong thời gian từ 7/10-5/11 nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Phương thức giao dịch có thể là khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện nay ông Hiếu đang nắm giữ khoảng 562.200 cổ phiếu HSG, dự kiến sau giao dịch sở hữu sẽ giảm còn 162.200 đơn vị.

Đáng nói, ông Hiếu bán cổ phiếu này trong khoảng thời gian cổ phiếu HSG nói riêng và nhóm cổ phiếu thép nói chung tăng nóng.

Kết phiên 4/10, HSG tăng 4,1% lên đỉnh mới 48.650 đồng/cp. Tạm tính theo mức giá này, ông Hồ Thanh Hiếu có thể thu về khoảng 20 tỷ đồng từ việc thoái vốn.

Trong một báo cáo cập nhật, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) kỳ vọng lợi nhuận quý 4 của Hoa Sen đạt khoảng 930 tỷ đồng, thấp hơn so với dự báo trước đó là 1.100 tỷ đồng.

Nguyên nhân là do chi phí gia tăng phát sinh vì sản xuất ba tại chỗ và tiêu thụ tại thị trường nội địa giảm vì các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở một số tỉnh, thành phố trọng điểm như Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, VDSC dự báo LNST trong Q1 NĐTC 2021-2022 có thể tăng 40% QoQ. Thứ nhất, kỳ vọng tổng sản lượng bán hàng tăng 11% QoQ nhờ nhu cầu trong nước có khả năng phục hồi sau khi nới lỏng giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và quản lý có thể giảm 210 tỷ đồng QoQ do công ty thường chi thưởng và lương tháng 13 trong Q4.

Bên cạnh nhu cầu trong nước phục hồi, diễn biến giá thép trên thị trường nước ngoài đang có lợi cho HSG. Do đó, VDSC nâng dự phóng biên lợi nhuận gộp xuất khẩu sang EU-Bắc Mỹ trong NĐTC 2021-2022 từ 15% lên 20%.

Biên lợi nhuận xuất khẩu nhiều khả năng vẫn ở mức cao, khoảng 22% trong Q1 và Q2 NĐTC 2021-2022 nhờ chênh lệch giá giữa Bắc Mỹ và Việt Nam ngày càng tăng. Trong tháng 9, giá HRC tại Việt Nam giảm nhẹ, trong khi giá HRC tại Mỹ tăng từ 1.950 USD/tấn vào cuối tháng 8 lên 2.160 USD/tấn.