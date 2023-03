Tò mò mít ruột đỏ hơn 100.000 đồng/kg thương lái lùng mua từng quả

Thời gian gần đây , mít ruột đỏ Indo tại một số tỉnh ở ĐBSCL tăng giá chóng mặt, thương lái còn đi lùng mua từng quả. Ảnh: VOV Theo đó, mít ruột đỏ có giá khoảng 100.000 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong năm qua, nhà vườn có lãi rất lớn do cây mít cho trái quanh năm và năng suất cao. Ảnh: VOV Theo những người trồng mít lâu năm, mít ruột đỏ Indo có giá cao là do mùi vị ngon hơn các loại mít khác và đang được thị trường nước ngoài chấp nhận. Ảnh: Facebook Hơn nữa, số lượng mít ruột đỏ Indo trồng chưa nhiều nên cung không đáp ứng được cầu. Ảnh: Facebook Trên thị trường hiện có 3 loại mít ruột đỏ gồm: mít ruột đỏ Indo xơ vàng, mít ruột đỏ xơ đỏ là của Malaysia và ruột đỏ xơ trắng là của Cần Thơ (Việt Nam). Ảnh: CaygiongUthien Trong đó, mít ruột đỏ Indo xơ vàng luôn có giá cao nhất. Ảnh: Facebook Người dân địa phương cho biết, mọi năm giá mít ruột đỏ Indo chỉ khoảng 30.000 – 35.000 đồng/kg nhưng năm nay giá tăng đột biến. Người trồng rất phấn khởi. Ảnh: Facebook Mít ruột đỏ Indo cho màu sắc rất bắt mắt và hương vị thơm ngon khác biệt hơn các giống mít thường. Khi vừa chín tới múi mít có màu cam đỏ như củ cà rốt, múi to cơm dày, thịt giòn, vị rất ngọt. Ảnh: Traigiongcaytrong Mít ruột đỏ Indo được bà con lựa chọn trồng bởi không cần chăm sóc nhiều, sức sống mãnh liệt. Ảnh: Facebook Trên thị trường, mít ruột đỏ Indo đang được rao bán với giá nguyên quả là 130.000 đồng/kg, nếu tách múi đóng hộp giá gần 300.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Video: Món ăn ngon từ... úp nồi | Đặc sản miền sông nước. Nguồn: THDT

