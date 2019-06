Mệt mỏi vì kẹt xe triền miên khi sở hữu chung cư xịn ở Phú Mỹ Hưng

Tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quỹ đất dành cho nhà ở còn chưa tới 20%, tập trung cho các dự án cao cấp và hạng sang. Các dự án cao cấp đã và đang được triển khai gồm Phú Mỹ Hưng Midtown, Urban Hill, Hưng Phúc Premier… Ra mắt thị trường lần đầu tiên vào đầu năm 2017, Phú Mỹ Hưng Midtown là khu phức hợp do Công ty Phú Mỹ Hưng liên doanh với các nhà đầu tư Nhật Bản phát triển. Phía bắc Midtown giáp sông Cả Cấm, phía đông giáp đường Tân Phú, phía tây giáp đường Nguyễn Lương Bằng. Ở phía nam, khu phức hợp tiếp giáp với khu biệt thự và các tòa nhà của khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã xây dựng từ trước đó. Diện tích khu phức hợp Midtown là 56,331 m2 với khoảng 1.200 căn hộ, mức giá trung bình từ 60 - 70 triệu đồng/m2, gồm 4 hợp phần là The Grande, The Symphony, The Signature và The Peak. Đây là tổ hợp kiến trúc đa chức năng, bao gồm nhà ở, thương mại, dịch vụ, giải trí, thể thao… Điểm nhấn là công viên hoa anh đào Sakura Park, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, trải dài dọc bờ sông, uốn cong theo thế đất của toàn khu. Cư dân tại khu phức hợp này vừa được hưởng những tiện ích nội khu sẵn có của khu đô thị Phú Mỹ Hưng như giao thông, trung tâm thương mại, trung tâm tài chính, trường học... Dự án này còn sở hữu những điểm mới "có một không hai" theo lời quảng cáo của chủ đầu tư như thác nước cao 4 tầng, công viên hoa Sakura. Dù có nhiều nhà chung cư cao tầng nhưng đến nay, giao thông trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng vẫn khá thông thoáng và sạch đẹp dù dân số trên 30.000 người. Tuy nhiên, để vào trung tâm thành phố, cư dân Phú Mỹ Hưng chỉ có 2 lựa chọn. Đó là đi đường Nguyễn Văn Linh, qua Huỳnh Tấn Phát đến cầu Tân Thuận, đi tiếp qua đường Nguyễn Tất Thành (quận 4) để đến quận 1. Thứ hai là đi đường Nguyễn Văn Linh, rẽ ra Nguyễn Hữu Thọ, qua cầu Kênh Tẻ để đến quận 4 rồi quận 1. Quãng đường qua cầu Tân Thuận chỉ kéo dài 7 km nhưng người tham gia giao thông có thể sẽ phải đi mất cả tiếng đồng hồ khi đoạn giao nhau giữa Nguyễn Văn Linh và Huỳnh Tấn Phát luôn trong tình trạng dày đặc xe cộ, đặc biệt là xe tải cỡ lớn thường xuyên lưu thông. Phía đường Huỳnh Tấn Phát cũng luôn đông đúc các phương tiện tham gia giao thông, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng khiến cả con đường ùn ứ. Qua khỏi con đường này, đường Nguyễn Tất Thành cũng luôn trong tình trạng ùn tắc hàng ngày. Con đường Nguyễn Tất Thành dài 2,5 km nhưng có khi phải mất cả tiếng đồng hồ mới vượt qua được. Với thời tiết nóng nực và khói bụi từ xe cộ, di chuyển qua cung đường này thực sự là nỗi ám ảnh của bất cứ ai. Trong khi đó, đường Nguyễn Hữu Thọ gánh tới 40 dự án cao ốc với mật độ dân số dày đặc. Trong giờ cao điểm, con đường này luôn rơi vào tình trạng dày đặc xe cộ, tắc nghẽn triền miên. Cầu Kênh Tẻ trở thành một điểm đen về nạn kẹt xe tại TP.HCM trong nhiều năm qua. Đoạn đường qua cầu Kênh Tẻ chỉ dài 700 m nhưng cư dân phải mất tới 20-30 phút di chuyển, ngày cao điểm có khi lên tới cả tiếng đồng hồ. Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất của cư dân quận 7 mỗi ngày đi làm khi vượt qua cầu Kênh Tẻ. Trong khi đó, nằm cách dự án Midtown khoảng 1 km về phía cầu Phú Thuận, dự án Sunshine City có giá từ 50 triệu/m2, Riveria Point từ 47 - 50 triệu/m2. So về vị trí đi đến trung tâm thì các dự án này không có quá nhiều khác biệt. Hai dự án này cũng nằm trên đường dẫn ra Huỳnh Tấn Phát, con đường ngắn nhất để đi đến trung tâm. Người dân mua nhà tại đây cũng sẽ buộc phải sống chung với kẹt xe hàng ngày nếu di chuyển ra khu vực trung tâm thành phố. Các tòa nhà của tổ hợp Midtown đang dần hoàn thiện để đón những cư dân đầu tiên. Những công nhân tất bật làm việc trên công trình chung cư hạng sang của Phú Mỹ Hưng. Chi số tiền từ 5-6 tỷ đồng để được sở hữu một căn hộ 80 m2, người dân hy vọng sẽ có một cuộc sống đắng cấp, đạt chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, nếu cuộc sống chỉ bó gọn trong Phú Mỹ Hưng là chuyện khác. Khi bước ra khỏi khu vực này thì giao thông vẫn là nỗi lo ngại lớn. Từ quận 7 nối vào trung tâm chỉ có 2 trục đường chính là Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ và Huỳnh Tấn Phát - cầu Tân Thuận - Nguyễn Tất Thành, và cả 2 trục kết nối đều chung đặc sản kẹt xe.

