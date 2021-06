Mê mẩn vườn rau xanh mướt trong biệt thự 40 tỷ của Lê Hoàng (The Men)

Không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng, Lê Hoàng (The Men) còn có một cuộc sống hạnh phúc bên vợ con trong biệt thự 8 tầng, với diện tích 1.000m2, trị giá 40 tỷ đồng ở trung tâm TP.HCM. Mới đây, ca sĩ Lê Hoàng hào hứng khoe khu vườn rau sạch trên sân thường khiến khán giả phải trầm trồ.Vợ chồng Lê Hoàng (The Men) trồng các loại rau thơm, rau muống, rau cải... Không chỉ rau mà Lê Hoàng còn trồng cả dàn dây leo. Giàn bầu phủ kín sân thượng trong biệt thự của Lê Hoàng. Rau muống trồng trong chậu tốt um. Nam ca sĩ là người đã lên thiết kế, tham gia vào từng khâu thực hiện, kéo dài thời gian mất một năm. Đủ các loại rau thơm. Khu vườn cũng là nơi để vợ Lê Hoàng "sống ảo". Loại rau nào cũng tốt um và xanh non mơn mởn. Nguồn ảnh: FBNV \ Video: Vườn rau bé xinh nhà Cẩm Ly. Nguồn: CẩmLy Vlog

