Mê mẩn loại bonsai được ưa chuộng dịp Tết, khách phải đặt trước nửa năm

Theo anh Nguyễn Trọng Nghĩa (nghệ nhân gắn bó với nghề bonsai dừa gần 3 năm ở Trà Vinh), loại cây này có ý nghĩa về mặt phong thủy nên được nhiều người trang trí nhà dịp Tết. Tuy nhiên, anh chỉ nhận những người đặt mua trước Tết từ 4-6 tháng. Ảnh: Dân Việt Mỗi chậu dừa bonsai có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng. Đặc biệt là dừa đột biến gen có giá rất cao. Ảnh: Dân Việt Dừa bonsai dáng thác đổ khó làm nên giá cũng hơn các loại khác. Ảnh: Dân Việt. Bonsai dừa thuộc loài thực vật có hoa, thân gỗ dạng bụi do cây con đâm chồi từ gốc. Ảnh: Coco Bonsai. Bonsai lai giữa dừa và cau. Ảnh: Coco Bonsai. Chậu bonsai dừa hình chuột đắt khách dịp Tết năm ngoái. Ảnh: Nongnghiep. Mỗi cây bonsai dừa đều được trồng thêm cỏ may mắn như muốn gửi đến người chơi bonsai những điều may mắn, hạnh phúc trong năm mới. Ảnh: Nongnghiep. Theo các nghệ nhân, khâu khó nhất có lẽ là lột vỏ dừa. Phải làm sao rễ dừa không bị hư, thân dừa không bị gãy và phần gáo dừa phải luôn nhẵn bóng. Ảnh: Congan. Cây dừa 2 đọt mini cao khoảng 20 cm nhưng trổ buồng vô cùng độc, lạ. Ảnh: Congan. Dừa bonsai tài - lộc với phần lá và tàu có màu vàng, trắng. Ảnh: Congan. Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

