Mẹ già Hà Nội thu nửa tỷ mỗi vụ nhờ cây "gần bùn mà chẳng hôi tanh" này

Theo ông Đinh Công Võ - Phó Chủ tịch HĐND xã An Phú cho biết, năm nay dự kiến sau khi hoàn thành các công trình dịch vụ phù trợ đưa vào hoạt động, đầm sen An Phú sẽ đón tiếp khoảng từ 30.000-50.000 lượt du khách đến tham quan và du lịch. Để phát huy tối đa tiềm lực du lịch của đầm sen tại xã An Phú hiện tại UBND xã An Phú đã chuyển giao quyền quản lí đầm sen cho đoàn thanh niên xã.



Là một trong những du khách đến vườn chụp ảnh, chị Nguyễn Thị Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Đức Dương, An Phú ngắm sen và chụp ảnh. Sen An Phú rất đẹp, người dân ở đây cũng rất thân thiện và mến khách. Dời khỏi thủ đô ồn ào, chật chội để đến với ngoại thành ngắm hoa và chụp ảnh tôi cảm thấy rất thư thái và dễ chịu”.



Du khách đến tham quan tại đầm sen có thể mua những thức quà nơi đây như: Chè sen long nhãn, trà ướp hoa sen, hạt sen sấy khô, thưởng thức các dịch vụ ăn uống và các món ăn dân dã của miền đất ngoại thành Hà Nội.