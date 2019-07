Máy bay hạ cánh khẩn cấp: Từ nổ ngực tới đòi "chuyện ấy" và vạn lý do kỳ quặc

Sáng 26/7 vừa qua, chuyến bay VN1262 của Vietnam Airlines khởi hành từ TP HCM đi Vinh phải hạ cánh khẩn cấp tại Đà Nẵng để cấp cứu cho một nữ hành khách bị chảy máu ở vết thương trên ngực trái. Nữ hành khách sau đó được chẩn đoán bị vỡ túi ngực phẫu thuật thẩm mỹ. Dù đã nỗ lực sơ cứu, nhưng y sỹ vẫn không thể cầm máu cho khách do máy bay đang ở độ cao khoảng 10.000m, chênh lệch áp suất lớn. Thực tế, trên thế giới từng có không ít chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp vì lý do chẳng ai ngờ. Năm 2018, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không giá rẻ Transavia Airlines (Hà Lan) bay từ Dubai tới Amsterdam buộc phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế ở Vienna, Áo, sau trận khẩu chiến giữa các hành khách bùng phát ngay giữa không trung. Nguyên nhân cuộc khẩu chiến do một hành khách trong số đó liên tục "xì hơi". Tháng 7/2017, một chuyến bay của hãng hàng không Mỹ American Airlines cũng buộc phải sơ tán hành khách xuống sân bay Carolina sau khi một vị khách nam "xì hơi" trong khoang hành khách. Một thứ mùi khó chịu tỏa ra khiến những người xung quanh khó chịu và buồn nôn. Máy bay của hãng Delta Air Lines từ Atlanta đến Costa Rica từng phải hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Grand Cayman Island vì chú rể đánh cô dâu khi 2 người đang trên đường hưởng tuần trăng mật. Trên chuyến bay từ Baltimore đến Washington của hãng Delta Airlines, một hành khách nữ say xỉn đã đòi làm "chuyện ấy" với người ngồi bên cạnh. Khi bị từ chối, cô gái này bắt đầu văng tục và đòi giết anh chàng tội nghiệp. Sau khi không thể khiến cô nàng bình tĩnh lại, cơ trưởng của đã cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Minneapolis để bàn giao hành khách quá khích này cho cảnh sát. Tháng 5/2013, American Airlines đã phải hạ cánh khẩn cấp chuyến bay từ Los Angeles đến New York ở sân bay Kansas vì một người phụ nữ đã liên tục hát đi hát lại ca khúc I Will Always Love You của danh ca Whitney Houston ngay sau khi máy bay cất cánh. Đến nửa đường, hành khách và tiếp viên xung quanh không thể chịu đựng được nữa. Cơ trưởng quyết định hạ cánh khẩn cấp để đưa người phụ nữ này xuống càng sớm càng tốt. Video: Máy bay hạ cánh khẩn cấp. Nguồn: Vietnamnet

