Mật ong đắng có gì đặc biệt mà giá tới cả triệu đồng?

Mật ong đắng thực chất là mật của tổ ong khoái, được mệnh danh là "vua" ong mật, có trong rừng già. Ảnh: Internet Do ong lấy mật từ một số cây đặc biệt nên có vị đắng. Đây chính là điểm khác biệt của loại mật này. Ảnh: Bachhoaxanh Mùa săn mật ong khoái bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch. Đây cũng là thời điểm mật ong khoái ngon nhất và bán được giá cao nhất. Ảnh: Internet Do số lượng không nhiều nên mật ong khoái rất khó mua dù giá bán lên tới hơn 1 triệu đồng mỗi lít. Ảnh: Internet Vào mùa, người thợ đổ về các cánh rừng, tìm kiếm những tổ ong khổng lồ để lấy mật bán. Ảnh: Dân Việt Ong khoái được xem là loài ong cực kỳ hung dữ. Chúng thường làm tổ ở vị trí rất cao, lơ lửng trên ngọn cây. Ảnh: Dân Việt Nếu phát hiện kẻ thù, hàng nghìn con ong vây thành “ma trận”, lao vào tấn công, rất nguy hiểm. Ảnh: Ong rừng Đông Bắc Vì vậy, săn mật ong khoái là công việc khó khăn, không phải ai cũng dám làm. Ảnh: Người đưa tin Những người thợ săn ong phải treo mình lên vách đá, ngọn cây để lấy mật. Nếu không cẩn thận, thợ săn ong có thể bị ong đốt hoặc ngã xuống đất. Ảnh: Người đưa tin Mỗi chuyến đi săn mật ong kéo dài cả tuần, thậm chí là nửa tháng. Trung bình mỗi tuần kiếm được từ 70-80 lít mật. Tuần nào may mắn, kiếm được cả trăm lít. Ảnh: Ong rừng Đông Bắc Sau khi trừ chi phí, mỗi người có thể kiếm được cả triệu đồng mỗi ngày. Ảnh: Ong rừng Đông BắcMùa nào thì nên mua mật ong? - Tin Tức VTV24

Mật ong đắng thực chất là mật của tổ ong khoái, được mệnh danh là "vua" ong mật, có trong rừng già. Ảnh: Internet Do ong lấy mật từ một số cây đặc biệt nên có vị đắng. Đây chính là điểm khác biệt của loại mật này. Ảnh: Bachhoaxanh Mùa săn mật ong khoái bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch. Đây cũng là thời điểm mật ong khoái ngon nhất và bán được giá cao nhất. Ảnh: Internet Do số lượng không nhiều nên mật ong khoái rất khó mua dù giá bán lên tới hơn 1 triệu đồng mỗi lít. Ảnh: Internet Vào mùa, người thợ đổ về các cánh rừng, tìm kiếm những tổ ong khổng lồ để lấy mật bán. Ảnh: Dân Việt Ong khoái được xem là loài ong cực kỳ hung dữ. Chúng thường làm tổ ở vị trí rất cao, lơ lửng trên ngọn cây. Ảnh: Dân Việt Nếu phát hiện kẻ thù, hàng nghìn con ong vây thành “ma trận”, lao vào tấn công, rất nguy hiểm. Ảnh: Ong rừng Đông Bắc Vì vậy, săn mật ong khoái là công việc khó khăn, không phải ai cũng dám làm. Ảnh: Người đưa tin Những người thợ săn ong phải treo mình lên vách đá, ngọn cây để lấy mật. Nếu không cẩn thận, thợ săn ong có thể bị ong đốt hoặc ngã xuống đất. Ảnh: Người đưa tin Mỗi chuyến đi săn mật ong kéo dài cả tuần, thậm chí là nửa tháng. Trung bình mỗi tuần kiếm được từ 70-80 lít mật. Tuần nào may mắn, kiếm được cả trăm lít. Ảnh: Ong rừng Đông Bắc Sau khi trừ chi phí, mỗi người có thể kiếm được cả triệu đồng mỗi ngày. Ảnh: Ong rừng Đông Bắc Mùa nào thì nên mua mật ong? - Tin Tức VTV24