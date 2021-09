Lùm xùm từ thiện Đàm Vĩnh Hưng - Thủy Tiên, sao kê ngân hàng tại nhà thế nào?

Những ngày qua, câu chuyện về việc các nghệ sĩ Việt làm từ thiện và được nhắc cần sao kê, minh bạch khoản tiền đã kêu gọi từ các mạnh thường quân đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Hiện ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh là những người bị réo tên liên tục.



Vậy sao kê là gì? Sao kê ngân hàng có khó khăn không và có những cách nào?

Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng đang dính ồn ào chuyện quyên góp từ thiện.

Theo tìm hiểu của PV, sao kê ngân hàng là bản sao chi tiết những phát sinh giao dịch của tài khoản thanh toán của cá nhân hoặc tổ chức. Những phát sinh giao dịch này bao gồm tất cả các giao dịch tín dụng ra và vào tài khoản. Sao kê chỉ được thực hiện theo yêu cầu của chủ tài khoản.

Các ngân hàng hiện đều có hoạt động này nhằm giúp người dùng có thể theo dõi lịch sử tín dụng để có thể chủ động quản lý chi tiêu hơn. Khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng in sao kê nhiều bản và không giới hạn lần in sao kê.

Chi tiết biểu phí sao kê tài khoản của một ngân hàng. Tùy từng đơn vị, chi phí sao kê sẽ khác nhau.

Hiện nay, các ngân hàng có 2 hình thức sao kê là trực tiếp và trực tuyến (online).

Đầu tiên, sao kê trực tiếp là hình thức khách hàng, ở đây là chủ thẻ, chủ tài khoản yêu cầu ngân hàng sao kê. Bản sao kê được cấp là bản sao kê có chứng thực của ngân hàng. Bản sao kê này có giá trị về mặt pháp lý để bổ sung vào hồ sơ hành chính.

Với hình thức này, khách hàng sẽ đến quầy giao dịch, xuất trình giấy tờ cá nhân (chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân), yêu cầu sao kê theo mẫu ngân hàng và trả phí sao kê.

Chi phí in sao kê phụ thuộc vào quy định của từng ngân hàng, hoặc khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp, tổ chức. Trong đó, chi phí phổ biến dao động từ 2.000-5.000 đồng/trang và có thể miễn phí toàn bộ cho khách hàng VIP. Tùy nhu cầu và số lượng bản in và trang in sao kê mà chi phí của từng ngân hàng sẽ khác nhau.

Chẳng hạn, đối với yêu cầu sao kê đột xuất của khách hàng, chi phí sao kê các giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày yêu cầu là khoảng 5.000 đồng/trang hoặc theo thỏa thuận. Tối thiểu 30.000 đồng/lần.

Đối với yêu cầu sao kê đột xuất của khách hàng, chi phí sao kê các giao dịch phát sinh trên 12 tháng, phí tối thiểu 5.000 đồng/trang hoặc theo thỏa thuận, tối thiểu 50.000 đồng.

Đối với bản in tiếng Anh, chi phí có thể dao động từ 50.000 - 100.000 đồng bản đầu và 20.000 đồng cho các bản tiếp theo.

Khi sao kê ngay tại ngân hàng, khách không mất chi phí nhận sao kê. Ngược lại, nếu chuyển phát nhanh đến địa chỉ của khách hàng, sẽ có chi phí riêng kèm chi phí chuyển phát nhanh.

Ngồi nhà cũng có thể sao kê được qua hình thức trực tuyến. (Ảnh minh họa).

Cách sao kê thứ 2 trực tuyến (online), hình thức này được áp dụng với những chủ thẻ có sử dụng dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking.

Cách sao kê này rất đơn giản, chỉ thao tác cần truy cập giao diện Internet Banking hoặc Mobile Banking của ngân hàng. Truy cập vào trang chủ, tùy chọn tài khoản cá nhân, doanh nghiệp hoặc tổ chức để thực hiện sao kê.

Sau khi lựa chọn thời gian xem lịch sử giao dịch, người dùng có thể xuất Excel về máy. Tuy nhiên, tùy vào ngân hàng mà khoảng gian tìm kiếm giới hạn trong vòng 90 ngày và thời gian tối đa cho phép tìm kiếm trong vòng 1 năm.

Cách làm này thuận tiện, giúp quản lý tài chính chứ không sử dụng hợp lệ cho các thủ tục vay vốn, chứng minh tài sản. Đặc biệt, đảm bảo an toàn cho khách hàng trong mùa dịch đang thực hiện giãn cách.