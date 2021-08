Lợi nhuận và tồn kho BSR, PVOil và Petrolimex sao mà lãnh đạo "than" khó?

So với cùng kỳ, cả BSR, PVOil và Petrolimex đã lật ngược thế cờ từ lỗ sang lãi sau 6 tháng. Song tồn kho đều tăng cao, nhưng tiền mặt cũng rất rủng rỉnh.

Đề xuất tăng cường tiêu thụ sản phẩm xăng dầu và đảm bảo cân đối cung cầu

Ngày 12/8, ông Lê Xuân Huyên, Phó Tổng giám đốc PVN cho biết do dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có diễn biến phức tạp, nhiều địa phương trên cả nước thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ khiến nhu cầu đi lại, tiêu thụ xăng dầu tại thị trường nội địa giảm sâu, tồn kho xăng dầu tăng cao tại cả kho của các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và kho của 2 Nhà máy lọc dầu trong nước.



Tương tự, ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng giám đốc Petrolimex cũng cho biết tình hình kinh doanh các sản phẩm xăng dầu của Petrolimex sụt giảm nghiêm trọng.

Cụ thể, sản lượng tiêu thụ mặt hàng Xăng E5 RON92 và Dầu DO 0.05% bằng khoảng 50% so với bình quân cùng thời điểm tháng 6 năm 2021; mặt hàng Xăng RON95 bằng khoảng 30% so với bình quân cùng thời điểm tháng 6 năm 2021 và tiếp tục giảm nếu các địa phương kéo dài thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tình hình sụt giảm tiêu thụ xăng dầu của thị trường nội địa khiến Petrolimex buộc phải hạn chế tiếp nhận xăng dầu từ các Nhà máy lọc dầu, dừng nhập khẩu các mặt hàng mà 2 Nhà máy lọc dầu trong nước sản xuất được do tồn kho tăng cao.