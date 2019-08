Loạt mặt hàng kinh doanh chắc chắn sẽ có lãi trong tháng cô hồn

Tháng 7 Âm lịch được coi là tháng cô hồn theo quan niệm dân gian. Đây là thời điểm các mặt hàng kinh doanh thường ế ẩm. Tuy nhiên, nếu kinh doanh các mặt hàng như hoa quả, quần áo phật tử, vàng mã… sẽ chắc chắn có lãi do nhu cầu tăng cao.

Bán vàng mã

Vàng mã là sản phẩm không thể thiếu vào dịp tháng 7. Bởi, tháng 7 không chỉ là tháng cô hồn mà còn là lễ Vu Lan báo hiếu nên dịp này thường là để tưởng nhớ những người thân đã khuất. Vì thế mà vàng mã chính là một trong những mặt hàng bán rất chạy vào dịp này.

Với quan niệm trần sao âm vậy, vàng mã là sản phẩm không thể thiếu trong tháng cô hồn. Những ngày này, tại phố Hàng Mã (Hà Nội) – nơi bán nhiều vàng mã nhất thủ đô luôn nhộn nhịp người bán kẻ mua. Với quan niệm trần sao âm vậy, thị trường vàng mã nhiều năm trở lại đây khá đắt đỏ với những chiếc xe hơi, xe máy, tủ lạnh, tivi… được làm từ vãng mã giống như thật. Chưa kể đến giá cũng đắt đỏ không kém. Theo khảo sát, giá một chiếc xe hơi bằng vàng mã cũng có mức giá vài triệu đồng. Không chỉ phố Hàng Mã, tại nhiều khu chợ ở Hà Nội, cứ dịp tháng 7 Âm lịch là nhiều cửa hàng vàng mã cũng mọc lên như nấm. Bởi, đây là một trong những mặt hàng bán chạy nhất do nhu cầu người dùng tăng cao dịp này. Đồ ăn chay Tháng 7 Âm lịch cũng được coi là tháng xá tội vong nhân. Vì vậy mà nhiều người chọn việc ăn chay thay cho ăn thịt. Chính vì vậy, đồ ăn chay luôn đắt khách. Thế nên hàng năm, cứ vào dịp tháng 7 Âm lịch, số lượng thực khách tìm tới những cửa hàng bán đồ chay đều gia tăng đột biến. Tháng cô hồn đồ ăn chay cũng rất đắt khách và được nhiều người ưa chuộng. Trung bình một đĩa đồ chay có giá dao động từ 50.000 – 150.000 đồng tùy thuộc vào món thực khách lựa chọn, còn một mâm cỗ chay thường có giá dao động 600.0000 – 1.500.000 đồng tùy theo thực đơn và nhà hàng.



Không chỉ ăn ngay tại các tiệm ăn chay, nhiều khách hàng chọn phương án mua đồ về nhà. Một số bà nội trợ cũng tự mua đồ về nấu nhằm tiết kiệm chi phí và đảm bảo hương vị theo đúng sở thích của mình. Vậy nên, lượng mua mặt hàng đồ chay tại các chợ, siêu thị cũng tăng đáng kể.

Vật phẩm phong thủy

Những món đồ phong thủy ngoài ý nghĩa trang trí còn có công dụng khác như: trấn an tinh thần, bảo vệ, đem lại may mắn cho người sử dụng. Với mong muốn tránh xui xẻo, hiểm nguy rình rập xung quanh, nhiều người đã tìm mua cho mình các vật phẩm có tác dụng đem lại bình an, may mắn.

Đặc biệt, vòng tay dâu tằm là mặt hàng bán chạy nhất trong dịp này. Theo quan niệm dân gian, khi cho trẻ đeo vòng tay dâu tằm sẽ giúp xua đuổi tà ma. Giá một chiếc vòng tay dâu tằm dao động trong khoảng 150.000 đến 200.000 đồng. Theo chị Phạm Thị Chi (Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội), mỗi dịp tháng 7 Âm lịch chị bán được chừng vài trăm chiếc vòng tay dâu tằm. Khách mua hàng chủ yếu là các bậc cha mẹ có con nhỏ.

Quần áo phật tử

Vào tháng 7 Âm lịch, không chỉ người lớn tuổi mà ngay cả các bạn trẻ cũng chăm đi lễ chùa chiền, tham gia các buổi tụng kinh, niệm Phật. Kéo theo đó là nhu cầu lớn sử dụng những bộ quần áo Phật tử, số lượng quần áo Phật tử ở các cửa hàng chuyên dụng tăng mạnh nhất trong năm.

Từ tháng trước mọi người đã tìm mua những bộ quần áo Phật tử, các loại tràng hạt,… để tham gia tụng kinh cầu siêu, cầu may, giải hạn,… Các bộ quần áo phần lớn đều có màu xanh, xám nhạt, xám tro, hồng nhạt… và được làm từ chất liệu vải thoáng nhẹ, rất được các Phật tử ưa chuộng sử dụng. Giá bán mỗi bộ như thế dao động từ 100.000 - 300.000 đồng, tùy thuộc vào kiểu dáng và chất liệu vải.