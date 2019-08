"Vén màn" lỗ - lãi trong 6 tháng đầu năm của loạt thương hiệu đình đám

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2019, Tập đoàn Vingroup có doanh thu đạt hơn 61.500 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 89,5%. Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý II/2019 đạt 39.457 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu chuyển nhượng bất động sản trong quý II/2019 đạt 25.759 tỷ đồng, tăng 2.108 tỷ đồng (tương đương 9%) so với quý II/2018. Đáng chú ý, doanh thu kinh doanh bán lẻ trong quý II/2019 đạt 6.995 tỷ đồng, tăng 2.965 tỷ đồng (tương đương 74%) so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Vingroup trong quý II/2019 đạt 4.894 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.343 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản Vingroup đạt 338.524 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 126.173 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 27% so với cuối năm 2018. Cũng như Vingroup, 6 tháng đầu năm Vinamilk ghi nhận kết quả kinh doanh khá tích cực. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019, doanh thu của Vinamilk đạt mốc cao nhất trong lịch sử với gần 14.600 tỉ đồng, tăng 6,55% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinamilk đạt doanh thu 27.788 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái tương ứng mức tăng 7,61%. Lợi nhuận sau thuế trong quý II là hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ nâng lũy kế 6 tháng lên 5.701 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Vinamilk đã hoàn thành gần 50% kế hoạch doanh thu và 54,4% kế hoạch lợi nhuận đã được đại hội cổ đông giao phó. Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho thấy doanh thu thuần quí II/2019 xấp xỉ 9.090 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp đạt hơn 2.410 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước do chi phí sản xuất thấp và giá vốn bán hàng giảm đến 6%. Luỹ kế nửa đầu năm 2019, Sabeco ghi nhận 18.420 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.658 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng hoàn thành 47% và 56% kế hoạch cả năm. Theo giải trình báo cáo tài chính mới đây của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, trong quý II/2019, doanh nghiệp của bầu Đức tiếp tục có kết quả kinh doanh sa sút. Cụ thể, lỗ trước thuế quý II/2019 của tập đoàn là 678 tỷ đồng, bao gồm lỗ kinh doanh 329 tỷ đồng và lỗ khác 358 tỷ đồng. Luỹ kế nửa đầu năm, doanh thu công ty của bầu Đức chỉ đạt 923 tỉ đồng, giảm hơn 68%. Các mảng hoạt động chính như trái cây, ớt đều giảm mạnh, trong khi công ty cũng rút hoàn toàn khỏi bất động sản và nuôi bò. Video: Điện thoại Vsmart. Nguồn: VTC1.

Theo báo cáo tài chính nửa đầu năm 2019, Tập đoàn Vingroup có doanh thu đạt hơn 61.500 tỷ đồng, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 89,5%. Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong quý II/2019 đạt 39.457 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Riêng doanh thu chuyển nhượng bất động sản trong quý II/2019 đạt 25.759 tỷ đồng, tăng 2.108 tỷ đồng (tương đương 9%) so với quý II/2018. Đáng chú ý, doanh thu kinh doanh bán lẻ trong quý II/2019 đạt 6.995 tỷ đồng, tăng 2.965 tỷ đồng (tương đương 74%) so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn Vingroup trong quý II/2019 đạt 4.894 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.343 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30/6/2019, tổng tài sản Vingroup đạt 338.524 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 126.173 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 27% so với cuối năm 2018. Cũng như Vingroup, 6 tháng đầu năm Vinamilk ghi nhận kết quả kinh doanh khá tích cực. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019, doanh thu của Vinamilk đạt mốc cao nhất trong lịch sử với gần 14.600 tỉ đồng, tăng 6,55% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinamilk đạt doanh thu 27.788 tỷ đồng, tăng gần 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái tương ứng mức tăng 7,61%. Lợi nhuận sau thuế trong quý II là hơn 2.900 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ nâng lũy kế 6 tháng lên 5.701 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, Vinamilk đã hoàn thành gần 50% kế hoạch doanh thu và 54,4% kế hoạch lợi nhuận đã được đại hội cổ đông giao phó. Trong khi đó, báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) cho thấy doanh thu thuần quí II/2019 xấp xỉ 9.090 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp đạt hơn 2.410 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước do chi phí sản xuất thấp và giá vốn bán hàng giảm đến 6%. Luỹ kế nửa đầu năm 2019, Sabeco ghi nhận 18.420 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.658 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng hoàn thành 47% và 56% kế hoạch cả năm. Theo giải trình báo cáo tài chính mới đây của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, trong quý II/2019, doanh nghiệp của bầu Đức tiếp tục có kết quả kinh doanh sa sút. Cụ thể, lỗ trước thuế quý II/2019 của tập đoàn là 678 tỷ đồng, bao gồm lỗ kinh doanh 329 tỷ đồng và lỗ khác 358 tỷ đồng. Luỹ kế nửa đầu năm, doanh thu công ty của bầu Đức chỉ đạt 923 tỉ đồng, giảm hơn 68%. Các mảng hoạt động chính như trái cây, ớt đều giảm mạnh, trong khi công ty cũng rút hoàn toàn khỏi bất động sản và nuôi bò. Video: Điện thoại Vsmart. Nguồn: VTC1.