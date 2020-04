Loạt ái nữ, thiếu gia Việt từ bỏ "đam mê" theo nghiệp gia đình, thành danh mỹ mãn

Được mệnh danh là “công chúa mía đường”, bà Đặng Huỳnh Ức My là con gái của “nữ hoàng mía đường” Huỳnh Bích Ngọc và đại gia Đặng Văn Thành. Bà hiện là là chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần đầu tư Thành Thành Công, thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh. Ít ai biết, khi còn trẻ Đặng Huỳnh Ức My từng có ước mơ trở thành cô giáo. Tuy nhiên, khi đã có nhiều trải nghiệm, Ức My ý thức được ý nghĩa cuộc sống của mình và biến ước mơ chung của "gia đình lớn" hòa quyện vào đại gia đình Thành Thành Công. Bà quyết định tiếp nhận và góp phần phát triển sản nghiệp của bố mẹ. Theo mẹ kinh doanh trong lĩnh vực mía đường, ái nữ của đại gia Đặng Văn Thành nhanh chóng khẳng định tên tuổi của mình trên thương trường. Doanh nhân 8X Đặng Hồng Anh là anh trai ruột của Đặng Huỳnh Ức My, con trai cả của vợ chồng đại gia Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc. Vị thiếu gia này đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch tập đoàn Thành Thành Công, Chủ tịch hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI. Trước khi thành công trên con đường kinh doanh, Đặng Hồng Anh ừng là vận động viên tennis chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam, từng giành chức vô địch quốc gia những cây vợt xuất sắc năm 1998. Doanh nhân 8X từng tâm sự rằng có phần hụt hẫng khi quyết định rời bỏ niềm đam mê lớn là môn tennis sau hơn 10 năm gắn bó. Thế nhưng, với anh, trở thành doanh nhân hay trở thành vận động viên tennis không có sự khác biệt rạch ròi. Bởi 2 nghề đều là sự khẳng định giá trị và khả năng của bản thân, hướng đến mục đích là thành công. Cường đô la (hay Nguyễn Quốc Cường) là con trai của nữ đại gia Nguyễn Thị Như Loan từng ước mơ mở một hãng ô tô (hay đại loại những gì liên quan đến xe) khi còn ngồi ghế nhà trường. Nhưng năm 24 tuổi, Cường đô la bắt đầu tham gia lĩnh vực kinh doanh gánh vác gánh nặng cùng mẹ mà không đeo đuổi đam mê, tham vọng về xe cộ của mình. Lý do vị thiếu gia từ bỏ ước mơ, về làm việc tại công ty gia đình tương đối đơn giản: Vì không thể đứng nhìn mẹ lo toan mọi thứ một mình. Sau thời gian dài “đầu quân” cho công ty của mẹ, tháng 11/2018, Cường đô la bất ngờ từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và từ chức Phó Tổng Giám đốc. Năm 2019, anh quyết định sáng lập công ty bất động sản riêng đặt ở Bình Dương. Nguồn ảnh: Internet. Video: Gia thế khủng của Bảo Hưng chàng thiếu gia khiến Tú Anh và Huyền My chửi nhau tung tóe. Nguồn: Youtube.

