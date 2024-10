Loại gỗ quý giá lên tới 25 tỷ ở Việt Nam hiếm cỡ nào?

Giáng hương là một loại gỗ quý hiếm có mặt ở nhiều quốc gia như Myanmar, Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Ở nước ta, gỗ giáng hương được tìm thấy ở nhiều địa phương như Phú Yên, Kon Tum, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Tây Ninh, Bình Dương và Đồng Nai. Ảnh: Báo Gia Lai Hiện nay, giáng hương ở Việt Nam được xếp vào loại cây gỗ quý thuộc nhóm I - danh mục cấm khai thác, đồng thời nằm trong Sách Đỏ Việt Nam (2007). Ảnh: Congan Giờ đây, gỗ giáng hương rất khan hiếm, khó tìm được những cá thể có kích thước lớn như trước kia. Ảnh: Gianghuongcongtrinh Năm 2017, tại thôn Yuk Kla, xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk xuất hiện cây gỗ giáng hương cổ thụ. Sau đó, cây được di dời đến Thanh Hóa. Tại đây, nhiều đại gia đã trả giá 1 triệu USD (hơn 25 tỷ đồng) để sở hữu cây gỗ giáng hương cổ thụ. Ảnh: Dân Việt Cây gỗ giáng hương thường cao từ 15 - 25 mét, vỏ màu nâu xám và thân thẳng. Ảnh: Facebook Nhựa cây giáng hương có màu đỏ tươi, mùi thơm dễ chịu, đậm đà. Khi chạm vào gỗ, mùi thơm sẽ vương trên tay. Ảnh: Gỗ Kinh Bắc Vân gỗ giáng hương đẹp, thớ mịn, gỗ chắc nịch và cứng cáp, được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Ảnh: Internet Gỗ giáng hương thường mọc ở độ cao từ 100-800m so với mực nước biển và vùng có lượng mưa từ 1270-1520mm/năm. Ảnh: Thư viện gỗ Một trong những lý do khiến gỗ giáng hương khan hiếm và quý giá là cây sinh trưởng chậm, có khi phải đợi tới 800 năm mới có thể thu hoạch. Ảnh: Internet Gỗ giáng hương có tính ứng dụng cao, thường được sử dụng trong xây dựng, làm đồ mỹ nghệ và nhiều đồ dùng cao cấp khác. Ảnh: Internet Nhờ độ cứng cáp và bền lâu, gỗ giáng hương thường là lựa chọn của các đại gia. Theo quan niệm phong thủy, gỗ giáng hương mang đến sự may mắn, bình an và tài lộc cho gia chủ. Ảnh: Happynest

