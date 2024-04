Bật mí loại gỗ quý hơn vàng, giá cao ngất ngưởng 800 tỷ

Từ xa xưa, nanmu vàng được xem là một loài cây vô cùng đắt đỏ và quý giá, thậm chí còn quý hơn vàng. Đây là loại gỗ quý độc nhất vô nhị ở Trung Quốc. Một cây nanmu vàng có thể được bán với giá lên tới 240 triệu NDT (hơn 800 tỷ đồng). Cây nanmu vàng cao hơn 30 mét, thân thẳng. Môi trường sinh trưởng của nanmu vàng đòi hỏi khắt khe, chủ yếu ở các thung lũng ẩm ướt cận nhiệt đới và ven sông ở độ cao 1.000 đến 1.500 mét. Đáng chú ý, những tinh thể vàng do nanmu tạo ra trong thớ gỗ sau hàng trăm năm sinh trưởng như những sợi tơ dệt từ vàng. Nét đặc trưng này tạo nên một loại trang trí độc đáo, khiến nanmu vàng trở nên độc nhất trên thị trường gỗ, được xem như một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm.Gỗ nanmu vàng có mùi thơm, vân thẳng, cấu trúc tinh xảo, không dễ biến dạng nứt nẻ, từ xa xưa đã có đặc tính “nước không ngấm, kiến không làm tổ”. Vì vậy, nanmu vàng là loại gỗ cao cấp dùng làm đồ nội thất, tòa nhà và quan tài. Thời nhà Nguyên, do hoa văn lụa vàng đặc biệt phù hợp với khí chất cao quý và tao nhã của hoàng tộc nên nanmu vàng được hoàng gia săn đón để làm giường ngủ, cung điện và cả lăng mộ trong cung thường được tận dụng. Một trong những lý do khiến gỗ nanmu vàng đắt đỏ là bởi chúng rất hiếm. Loài cây này phát triển chậm. Phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, những sợi chỉ vàng bên trong cây gỗ này mới dần hình thành. Do đó, để có được một cây nanmu vàng cần phải có công sức của nhiều thế hệ. Quá trình trồng cây nanmu vàng bấp bênh và rủi ro cao nên rất ít thương nhân sẵn sàng đầu tư trên quy mô lớn. Vì vậy, loại gỗ này đã hiếm lại càng hiếm hơn. Nguồn ảnh: Chinanews, Getty

