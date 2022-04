3 loại cá xưa “rẻ như cho”, nay thành đặc sản nhà giàu đỏ mắt săn lùng

Người dân ở miền Tây Nghệ An hoặc vùng cao Quảng Trị không còn xa lạ với cá mát. Loài cá này sống thành đàn trong các hang khe đá, nước chảy xiết...Ảnh: Báo Nghệ An Trước đây, chỉ cần giăng lưới là có mẻ cá đầy. Nếu mua ngoài chợ thì giá cũng rất rẻ. Ảnh: Báo Nghệ An Mấy năm gần đây, cá mát trở thành đặc sản được săn lùng ở thành phố. Ảnh; Suckhoedoisong Trên chợ mạng, cá mát được rao bán với giá từ 400.000 - 500.000 đồng/kg. Tuy nhiên, khách mua nhiều phải đặt trước mới có hàng. Ảnh; Suckhoedoisong Cá cơm than (hay cá cơm đen) có nhiều ở vùng biển thuộc các tỉnh miền Trung. Loài cá này bé tý, thân dài chừng 3-7cm, thân mềm. Ảnh: Internet Cá cơm chỉ có vào mùa nước cạn, khoảng tháng Giêng cho đến tháng 3 Âm lịch. Ảnh: Internet Ngoài làm nước mắm, trước đây cá cơm còn được rim tiêu, kho mặn ngọt...Giờ đây, loài cá dân dã này lên đời thành đặc sản. Khô cá cơm ngon còn xuất khẩu ra nước ngoài. Ảnh: Internet Trên thị trường, khô cá cơm than có giá từ 250.000 - 360.000 đồng/kg. Ảnh: Hoa Mai Food Cá diếc là loại cá nước ngọt, bằng 2-3 ngón tay người lớn. Xưa kia, cá diếc nhiều vô số ở đồng, trong ao và được các gia đình nấu cho lợn. Ảnh: Báo Quảng Ngãi. Ngày nay, cá diếc trong tự nhiên không còn nhiều nên giá bán dao động từ 100.000-140.000đồng/kg, cao hơn nhiều so với các loại cá đồng khác. Ảnh: Người lao động Tuy nhiên, khách muốn tìm mua cũng không phải chuyện dễ dàng. Để gom được 2-3 kg cá diếc, thương lái phải đặt mua của nhiều “thợ săn” cá đồng gộp lại, bởi giờ đi thả lưới, hiếm lắm người ta mới nhặt nhạnh được mươi con cá diếc dính lưới...Ảnh: Internet Video: Người đàn ông chi 10 tỷ nuôi cá koi. Nguồn: VTV24

