Lâm Đồng: Gói duy tu sửa đường có về tay Công ty Thiên Phát Hồng?

Năng lực nhà thầu

Nguồn MSC

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Huoai đã hoàn thành mở Gói thầu số 01: Thi công duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường: Đường từ Quốc lộ 20 đi trung tâm xã Đạ P’loa, đường Nguyễn Văn Cừ thị trấn Đạ M’ri, đường tổ dân phố 10 thị trấn Đạ M’ri đi Hà Lâm có giá 1,255 tỷ đồng. Duy nhất Công ty TNHH Thiên Phát Hồng dự thầu với giá 1,221 tỷ đồng.

Gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cầu và đường giao thông năm 2024 - Hạng mục: Duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường: Đường từ Quốc lộ 20 đi trung tâm xã Đạ P’loa, đường Nguyễn Văn Cừ thị trấn Đạ M’ri, đường tổ dân phố 10 thị trấn Đạ M’ri đi Hà Lâm. Được UBND huyện Đạ Huoai đầu tư hơn 1,575 tỷ đồng theo Quyết định 1183/QĐ- UBND ngày 12/12/2023 nhằm cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông, tăng tuổi thọ công trình và đảm bảo an toàn giao thông đi lại.

Ngày 30/8/2024, Phó chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai Nguyễn Linh Hoạt đã ký Quyết định 734/QĐ-UBND nhằm phê duyệt điều chỉnh một phần nội dung Quyết định số 1183/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Đạ Huoai.

Quyết định 734/QĐ-UBND sẽ điều chỉnh mức tổng đầu tư từ hơn 1,575 tỷ đồng (theo Quyết định 1183/QĐ-UBND ngày 12/12/2023) còn hơn 1,543 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng đã phê duyệt 1,286 điều chỉnh còn 1,254 tỷ đồng (giảm hơn 31 triệu đồng); chi phí quản lý dự án từ 36,017 triệu đồng điều chỉnh còn 35,138 triệu đồng (giảm hơn 879,017 đồng); Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng từ 165,741 triệu đồng điều chỉnh thành 167,635 triệu đồng (tăng hơn 1,893 triệu đồng; chi phí khác từ 12,619 triệu đồng còn 12,351 triệu đồng (giám 267,789 đồng) và chi phí dự phòng từ 75,036 triệu đồng điều chỉnh còn 73,504 triệu đồng (giảm hơn 1,532 triệu đồng). Tổng cộng số tiền chênh lệch sau điều chỉnh là giảm hơn 32,178 triệu đồng so với phê duyệt ban đầu.

Việc điều chỉnh này là do điều chỉnh đơn giá nhân công, ca máy theo Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 11/01/2024 và Quyết định số 10/QĐ-SXD ngày 11/01/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

UBND huyện giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Huoai làm chủ đầu tư.

Gói thầu được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Huoai thông báo mời thầu 2 lần. Lần 1 vào ngày 19/9/2024. Lần 2 vào ngày 27/9/2024 và hoàn thành dự kiến vào 30/9/2024 sau đó gia hạn tới ngày 3/10. Tuy nhiên có tới 4 lần gia hạn với lý do:

Lần 1 đóng thầu sau gia hạn lúc 7h30 với lý do sai sót khi nhập khối lượng lên hệ thống mạng đấu thầu;

Lần 2 đóng thầu sau gia hạn lúc 10h với lý do nhầm lẫn khi đăng nhập khối lượng công việc lên hệ thống mạng đấu thầu;

Lần 3 lúc 17h31 do nhầm lẫn khi đăng nhập khối lượng công việc lên hệ thống mạng đấu thầu và lần 4 đóng thầu sau gia hạn là 7h30 ngày 3/10 với lý do nhầm lẫn khi đăng nhập khối lượng công việc lên hệ thống mạng đấu thầu.

Công ty TNHH Thiên Phát Hồng có địa chỉ tại thôn 1, xã Ma Đa Guôi, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng; thành lập tháng 7/2015; người đại diện pháp luật Trịnh Ngọc Thăng.

Theo tìm hiểu, công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 12/2016. Đến tháng 10/2018 được ghi nhận trúng gói thầu đầu tiên. Từ đó đến nay nhà thầu đã được ghi nhận tham gia và trúng 33/37 gói, trượt 2 gói, 1 gói đang chờ kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 48 tỷ đồng; trong đó với vai trò độc lập hơn 30,764 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 17,616 tỷ đồng.

Thường thực hiện các gói thầu trên địa bàn huyện Đạ Huoai. Từng đấu với 6 nhà thầu trong 17 gói thắng 14 gói, thua 2 gói; từng liên danh với 4 nhà thầu thắng 11/11 gói thầu.

Riêng tại Phòng giáo dục và đào tạo huyện Đạ Huoai, nhà thầu này thắng 23/25 gói thầu lớn nhỏ; kế tiếp là đã thực hiện 7/9 gói thầu do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đạ Huoai làm chủ đầu tư.

Từ đầu năm tới nay nhà thầu mới chỉ được ghi nhận trúng gói Thi công sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Đạ Oai thuộc dự án Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Đạ Oai. Duy nhất Công ty TNHH Thiên Phát Hồng tham gia và trúng với giá 2,081 tỷ đồng (giá gói thầu 2,1 tỷ đồng)

Trúng 23/25 gói thầu do Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đạ Huoai làm chủ đầu tư

Theo một thống kê chưa đầy đủ từ năm 2019 đến nay nhà thầu đã tham gia và trúng khoảng 23/25 gói thầu do Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đạ Huoai làm chủ đầu tư. Trong đó có 18 gói do Phòng tự tổ chức mời thầu Công ty TNHH Thiên Phát Hồng trúng 16 gói, bị trượt 1 gói, hủy 1 gói. 7 gói thầu còn lại do Công ty TNHH tư vấn xây dựng kiến trúc 90 tổ chức mời thầu.

Một số gói thầu có thể kể tới như:

Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Mađaguôi. Duy nhất Công ty TNHH Thiên Phát Hồng tham dự và trúng với giá 2,598 tỷ đồng (giá gói thầu 2,640 tỷ đồng) - phê duyệt tại Quyết định 84/QĐ-PGDĐ ngày 26/4/2023.

Từ 26/4-12/5/2022, ông Nguyễn Văn Trinh - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đạ Huoai đã phê duyệt liền 3 quyết định lựa chọn nhà thầu lần lượt: 83/QĐ-PGDĐ; 93/QĐ-PGDĐ; 98/QĐ-PGDĐ

Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Hà Lâm, trúng thầu trong vai trò nhà thầu liên danh với giá 2,035 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 2,052 tỷ đồng)

Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa các trường học trên địa bàn xã Mađaguôi, trúng thầu độc lập với giá 2,851 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 2,861 tỷ đồng)

Gói thầu số 01: Xây lắp thuộc dự án Sửa chữa các trường học trên địa bàn các xã: Đạ Oai, Đạ Tồn trúng thầu với giá 2,31 tỷ đồng trong vai trò liên danh (giá dự toán gói thầu 2,322 tỷ đồng)...

Trong số 23/25 gói thầu do Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Đạ Huoai làm chủ đầu tư mà Công ty TNHH Thiên Phát Hồng đã tham dự thường chỉ duy nhất Công ty TNHH Thiên Phát Hồng hoặc liên danh của nhà thầu này tham gia và trúng, rất ít có sự cạnh tranh.