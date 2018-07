Lạ lùng: Hạt sầu riêng được thu mua gía cao hơn... quả

Hạt sầu riêng được thu mua gía cao hơn... quả



Hơn một tháng nay, các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên bước vào chính vụ thu hoạch sầu riêng. Năm nay ngoài việc mua bán sầu riêng thành phẩm, thì hạt sầu riêng cũng được các thương lái thu mua với mức giá khá cao.

Theo giải thích ban đầu, do giá sầu riêng tăng mạnh, gần đây nông dân các tỉnh Tây Nguyên đầu tư vào trồng loại cây này khá nhiều, thêm vào đó các cơ sở ươm giống ở miền Tây cũng có nhu cầu lớn về hạt và cây giống. Chính vì lý do đó mà hạt sầu riêng năm nay được thu mua nhiều hơn và giá cả cao gấp 5-6 lần so với năm ngoái.

Giá hạt sầu riêng tăng cao so với năm ngoái.

Qua tìm hiểu, dọc QL 20, đoạn qua huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng)- thủ phủ sầu riêng của Lâm Đồng, nhiều chủ vựa sau khi bán sầu riêng cho khách, thu mua luôn hạt với mức giá mua vào từ 50.000- 60.000 đồng/kg. Như vậy khi mua sầu riêng về ăn khách hàng bán lại hạt thì được gần bằng giá trị mua quả thành phẩm ban đầu.

Tại vựa trái cây Thạnh Lệ (trên QL 20 đoạn qua xã Hà Lâm, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng), cho biết, giá sầu riêng Ri 6 là 60 ngàn đồng/kg, Thái Lan 70 ngàn đồng/kg, sầu riêng hột giá 40 ngàn đồng/kg (đối với những trái to). Trong khi đó thu mua hạt sầu riêng đã mua vào với giá 65 ngàn đồng/kg hạt.

“Cứ mua sầu riêng , mất công lột cơm ra rồi bán hạt thì đều lời vì đa số sầu riêng hạt rất to. Ở đây hạt loại nào cũng mua giá đó, trừ những hạt lép ra. Tôi cũng không biết người ta mua hạt về ươm hay làm gì, nhưng thấy thương lái họ thu mua thì chúng tôi cũng mua rồi bán lại kiếm lời thôi...”, người bán hàng tên Thạnh cho biết.

Anh Tấn Nghĩa- một người dân tại Lâm Đồng chia sẻ: "Mọi năm hạt sầu riêng sau khi ăn xong đều được vứt đi hoặc luộc lên ăn. Năm nay các thương lái thu mua với giá gần bằng giá trị của một quả sầu riêng. Làm mình thấy mua sầu riêng về ăn khá là lời".

Theo khảo sát của chúng tôi trong một nhóm về nông nghiệp trên mạng xã hội Facebook, có một số nơi hạt sầu riêng được thu mua lên tới 85.000 đồng/kg. Bạn Mai Bùi chia sẻ: "Giá tới tay các chủ vườn ươm là 85.000 đồng/kg, còn đối với thu mua chỉ dừng ở mức giá từ 66.000- 75.000 đồng/kg"

Hay bạn Huỳnh Tín ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk cho biết, giá hạt sầu riêng tại các vựa trái cây được thu mua ở mức 70.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, khi tìm hiểu trên mạng, giá bán của 1kg sầu riêng thậm chí còn cao hơn nhiều so với sầu riêng thành phẩm, khi giá được đẩy lên thành 150.000 đồng/ kg tại TP. HCM.

Giá hạt sầu riêng cao hơn nhiều so với sầu riêng thành phẩm

Không chỉ cơn bão hạt sầu riêng, giá của những cây giống cũng tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo khảo sát của chúng tôi tại các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống trực tuyến tại TP Buôn Ma Thuột (nơi Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm Tây Nguyên đặt trụ sở) và người dân nơi đây thì hiện nay cây sầu riêng giống có giá từ 85.000 - 120.000 đồng/cây, tùy theo từng giống. Tăng từ 20.000 - 30.000 đồng/cây so với năm ngoái.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng cũng cảnh báo bà con nhân dân không nên đội hay tích trữ giống vì rất có thể đây là hiện tượng nhất thời của thị trường.