Kỳ lạ những loại lá rụng đầy, tưởng bỏ đi đem bán bỗng "đắt" hàng

Những ngày gần đây trên mạng có nhiều người ra bán lá bàng non với giá 80.000 đồng/kg. Cây bàng được trồng khắp nơi trên cả nước nhưng để hái lá bàng non về bán thì ít người biết. Lá bàng khô cũng được rao bán bởi đây được coi là “thần dược” chữa bệnh cho cá cảnh. Ngoài lá bàng non, nhiều loại lá tưởng như bỏ đi nhưng bất ngờ được tận dụng như một loại thuốc chữa bệnh bán với giá cao. Lá sen khô chữa mất ngủ cũng được bán với giá 30.000 đồng/kg. Lá dâu tằm khô được bán 50.000 đồng/kg. Loại lá này giúp cải thiện trí nhớ và chữa mất ngủ. Thay vì làm thực phẩm, lá lốt khô có công dụng nhiều hơn khi chữa đau xương khớp. Giá bán loại lá này khá cao, lên tới gần 100.000 đồng/kg. Lá mãng cầu xiêm có giá cao nhất khi lên tới 250.000 đồng/kg. Loại lá này được biết đến là thuốc điều trị nhiều loại ung thư khác nhau. Lá đu đủ đực khi được sấy khô và sử dụng có tác dụng tốt trong điều trị ho, dạ dày. Loại lá khô này được bán 120.000 đồng/kg. Lá mơ tươi thông dụng hơn nên được bán khoảng 30.000 đồng/kg. Lá mơ ép lấy nước dùng để chữa đau bụng, đầy bụng, nóng trong người… Lá đinh lăng khô được bán với giá 50.000 đồng/kg. Lá này tốt cho việc chữa bệnh dị ứng ngoài da, dị ứng thời tiết, thải độc cơ thể.

