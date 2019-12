Kinh ngạc loạt loại hải sản giá đắt ngang siêu xe, đại gia mới đủ tiền ăn

Mới đây, một con cua tuyết mới đây vừa được bán đấu giá ở thành phố Tottori, tỉnh Tottori (Nhật Bản) với giá kỷ lục 5 triệu yen (hơn 1 tỷ đồng). Ảnh: Straitstimes. Con cua Itsukiboshi cao cấp này nặng 1,24 kg với mai rộng 14,6 cm. Các ngư dân đã bắt được hải sản này sau khi mùa đánh bắt cua tuyết bắt đầu tại khu vực vào nửa đêm 5/11. Ảnh: Kyodo. Đầu năm 2019, một con cá ngừ Nhật Bản gây sốt thị trường khi được trả giá kỷ lục tới 3,1 triêu USD. Mức giá này cao hơn so với kỷ lục 155 triệu yên năm 2013. Ảnh: Reuters. Phiên đấu giá được tổ chức tại chợ cá Toyosu ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Con cá ngừ nặng 278 kg, loài cá có nguy cơ tuyệt chủng bị bắt ngoài khơi phía bắc Nhật Bản. Ảnh: Reuters. Tôm hùm Fourshu là món hải sản nổi tiếng, từng được ví như siêu xe Rolls-Royce của loài tôm hùm. Loài giáp xác quý hiếm này lần đầu tiên được giới thiệu tại New York với những người yêu ẩm thực. Ảnh: Getty Image. Đáng chú ý, mỗi năm thực khách chỉ có 10 tuần để thưởng thức món ăn này. Vì thế mà giá của món ăn này là 60 USD/kg tôm. Ảnh: Getty Image.Cá nóc luôn có tên trong danh sách các loại hải sản đắt đỏ nhất của Nhật Bản với giá cao ngất ngưởng 280 USD. Một suất sashimi cá nóc có thể tiêu tốn của một gia đình khoảng 200 USD cho 8 miếng khi dùng bữa tại những nhà hàng 3 sao. Ảnh: Straitstimes. Món cá này có giá đắt đỏ bởi việc chế biến chúng không hề dễ dàng. Chỉ cần sai một đường dao là món cá có thể gây chết người. Ảnh: BI Vua hàu vịnh Coffin được coi là loài hàu lớn nhất thế giới khi sở hữu chiều dài 18cm, cân nặng gần 1 kg. Ảnh: Straitstimes. Lần đầu tiên được bán ra ở Úc, vua hàu vịnh Coffin có giá 100 USD cho mỗi con hàu. Ảnh: Straitstimes. Dù kích thước không quá to nhưng tôm hùm xanh Brittany có màu xanh lam rất quý hiếm. Cũng do màu sắc độc đáo nên loại tôm này có giá thành rất cao, thường chỉ bán trong các nhà hàng đạt sao Michelin. Ảnh: Getty Image. Giá thành của chúng ước tính có thể lên tới hàng trăm triệu đồng cho 1 kg. Ngoài ra, thực khách cũng không có nhiều cơ hội để thưởng thức món này bởi thời gian sinh trưởng của một con tôm hùm xanh này lên tới 7 năm. Ảnh: Getty Image. Video: Tôm hùm Babay. Nguồn: Youtube.

