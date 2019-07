Kim siêu vòng ba và tham vọng từ lùm xùm nội y Kimono

Theo Wall Street Journal, trưa 28/6 Kim Kardashian nhận ra đã đến lúc cô phải lùi bước. Sau ba ngày hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội trên phạm vi toàn cầu, Kim "siêu vòng ba" cho biết sẽ đổi tên dòng sản phẩm nội y định dáng Kimono.

Đó là kế hoạch đầy tham vọng mà Kim Kardashian đã ấp ủ trong một thập kỷ, lâu hơn thời gian cô kết hôn với Kanye West, lâu hơn thời gian cô nuôi 4 đứa con. Cái tên “Kimono” buộc phải thay đổi.

Kim Kardashian luôn là tâm điểm của các cuộc tranh cãi. Hồi tháng 5, khi tham dự Met Gala, báo chí đã đưa tin rằng cô đã tháo xương sườn để mặc vừa chiếc váy Thierry Mugler. Vì vậy, chiếc lồng ngực còn nguyên vẹn cũng là thứ mà Kim Kardashian muốn làm rõ với người hâm mộ.



“Tôi thậm chí còn không biết người ta có thể làm vậy”, cô ngạc nhiên thừa nhận trong cuộc phỏng vấn hai tuần trước khi vụ bê bối nổ ra. Vòng eo nhỏ bé đến mức phi lý của cô tại Met Gala là kết quả của một chiếc áo định dáng Mister Pearl, biến thân hình của cô không khác nào một cô búp bê.



Kanye West và Kim Kardashian tại Met Gala 2019. Ảnh: John Shearer/Getty Images.

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy đau như thế trong đời”, Kim Kardashian nói. “Tôi có thể cho các bạn xem những bức ảnh về hậu quả sau khi tôi tháo nó ra, nó tạo nên những vết lõm trên lưng và bụng của tôi.”

Kardashian West đã xây dựng một sự nghiệp nhờ vào số đo ba vòng của mình, vì vậy việc cô ra mắt một thương hiệu nội y định dáng có vẻ là một bước đi hoàn toàn hợp lý. Ngôi sao truyền hình thực tế đã đổ rất nhiều công sức để tạo dựng những đường cong nổi tiếng của mình trong nhiều năm, và cô sở hữu một kho thủ thuật.

Trong khi người hâm mộ đang gợi ý những tên gọi như “Kim Body”, thì bộ phận pháp chế của Kim đang dự đoán thời điểm nghiên cứu thương hiệu, sản phẩm đầu tiên ra mắt sẽ là nội y định dáng.

Tiếp theo đó là bikini, quần dài, áo lót có dây, áo ngực không dây, áo thun, áo lót, quần legging nhiệt, quần lót bằng chất liệu từ cotton, phiên bản đặc biệt để tặng quà vào ngày lễ.

Có quá nhiều đối thủ cạnh tranh

Dòng sản phẩm mới cũng đưa Kim Kardashian vào thế cạnh tranh với Rihanna. Savage x Fenty được đánh giá là đem lại sự đa dạng về kích thước và màu sắc vào những bộ đồ nội y đã bị chi phối bởi các tiêu chuẩn không thực tế của Victoria Secret trong nhiều năm liền.

Nhưng khi Savage x Fenty thể hiện thái độ ủng hộ tất cả các kiểu thân hình với khẩu hiệu "Hãy cứ ra ngoài với những gì mà bạn có" thì với Kim Kardashian, sẽ chẳng thể bước ra ngoài đường nếu mọi thứ không được như ý.

Dòng sản phẩm này được thiết kế để giải quyết vấn đề. Kim Kardashian thích gọi các sản phẩm của mình là “đồ giải pháp”. Vòng ba sẽ được nâng lên, những phần mỡ thừa sẽ được thu gọn. “Tôi đã nghiên cứu về giải pháp trang phục trong một khoảng thời gian rất dài,” cô nói.

Kim Kardashian đang cạnh tranh trực tiếp với Rihanna trong lĩnh vực kinh doanh nội y. Ảnh: Fashionunited.

Giống như Savage x Fenty, dòng sản phẩm của Kim sẽ bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Với tên tuổi được xây dựng từ những scandal, Kim Kardashian có tới 142 triệu người theo dõi trên Instagram so với 72 triệu người của Rihanna.

Sự cạnh tranh của thị trường đồ nội y ngày càng khốc liệt, bao gồm cái tên mới nổi Spanx và đặc biệt thương hiệu lâu năm, Victoria Secret. Thị phần của Victoria's Secret đã giảm xuống 24% vào năm 2018, so với 31,7% vào năm 2013, theo Coresight Research.

Nếu coi đồ nội y là lĩnh vực công nghệ may mặc, thì Victoria Secret giống như công ty IBM của những năm 90, đang tuyệt vọng tìm cách theo kịp những người mới nhanh nhẹn hơn.

Người phát ngôn của Spanx cho biết qua email rằng họ cung cấp nhiều sản phẩm với kích thước đa dạng và một số bộ sưu tập có sẵn với nhiều màu sắc. “Chúng tôi mang đến sự đổi mới cho thị trường hàng năm và duy trì vị trí là người dẫn đầu ngành”.

Bà mẹ 4 con luôn có lịch trình làm việc dày đặc. Ảnh: Getty Images.

Thị trường nội y phụ nữ toàn cầu, bao gồm nội y định dáng, được định giá 83,3 tỷ USD vào năm 2018 và dự kiến sẽ tăng lên 93,8 tỷ USD vào năm 2023, theo nhà cung cấp nghiên cứu thị trường Euromonitor International.

EBY (công ty đồ nội y của Sofia Vergara, ra mắt năm 2017), ThirdLove, Cuup và Knix là những công ty đang tạo được dấu ấn trên thị trường này.

Kim Kardashian cho biết cô tránh nghiên cứu các chiến lược tiếp thị của những thương hiệu đồ lót khác. Thay vào đó cô tập trung vào quản lý thời gian. Cô bắt đầu tham gia một khóa học của trường luật vào mùa hè năm ngoái.

Do đó, Kim Kardashian đã hủy số điện thoại di động và địa chỉ email cũ của mình để đỡ bị làm phiền và từ bỏ việc lái xe. Cô phải sắp xếp giữa việc học, quay chương trình Keeping Up With the Kardashians, mở rộng các dòng sản phẩm làm đẹp, mà vẫn đảm bảo việc chăm sóc cho 4 đứa con nhỏ.