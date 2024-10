Kiểu chống trộm tại rẫy cà phê khiến nông dân yên tâm hơn

Xây dựng chòi canh gác cà phê

Sau mỗi đợt thu hoạch, nhiều hộ dân còn đầu tư xây dựng kho để bảo quản cà phê, đảm bảo sản phẩm luôn trong tình trạng an toàn.

Những rào chắn này không chỉ giúp ngăn chặn kẻ gian xâm nhập, hái trộm cà phê mà còn hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài, tạo sự an toàn cho mùa vụ.

Đường vào một khu rẫy cà phê tại xã Ea Tul, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk được người dân lắp camera an ninh trong bối cảnh giá cà phê tăng cao chót vót.

Nhiều nhà dân xây dựng tường rào kiên cố xung quanh rẫy trồng cà phê.

Người dân xây dựng chòi trên rẫy cà phê để thuận lợi canh gác, đề phòng bọn xấu vào rấy hái cà phê trộm khi giá cà phê tăng cao.

Để ứng phó với tình trạng này, gia đình chị Thảo và nhiều người dân địa phương đã xây dựng chòi rẫy kiên cố, cao hơn.

Những chòi này không chỉ giúp người dân dễ dàng giám sát xung quanh rẫy, mà còn tạo cảm giác an toàn hơn cho tài sản của gia đình. Đồng thời, gia đình chị còn cắt cử người thường xuyên có mặt trên rẫy cà phê để phòng ngừa kẻ gian đột nhập.

Lắp camera để canh trộm trên rẫy

Một trong những biện pháp nổi bật đang được nông dân truyền tai nhau là lắp đặt hệ thống camera an ninh. Giải pháp này cho phép nông dân dễ dàng giám sát nương rẫy của mình, đặc biệt là trong mùa thu hoạch.

Ông Huỳnh Văn Phước, một nông dân tại xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk), chia sẻ: "Gia đình tôi có 4ha đất trồng cây lâu năm.

Do diện tích rộng, tôi không thể thường xuyên có mặt trên rẫy, nên phải đối mặt với tình trạng trộm cắp. Nhiều lần, khi tôi ở đầu lô thì cuối lô bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nông sản và các máy móc sản xuất".

Công an viên ở Đắk Lắk tuyên truyền, vận động người dân chủ động có biện pháp bảo vệ tài sản khi giá cà phê đang tăng cao.

Camera an ninh có mặt ở nhiều nơi trên các diện tích trồng cà phê trên địa bàn các xã ở tỉnh Đắk Lắk

Năm 2015, sau nhiều lần bị trộm ghé thăm, ông Phước quyết định đầu tư hơn 700 triệu đồng để xây dựng hàng rào xung quanh rẫy. Tuy nhiên, tình trạng trộm cắp vẫn diễn ra. "Nhiều đối tượng vẫn nhảy qua hàng rào để đột nhập vào rẫy của gia đình tôi và trộm cắp tài sản", ông Phước cho biết.

Để tăng cường bảo vệ, cách đây 3 năm, ông Phước đã lắp đặt hệ thống camera trên rẫy. "Dù ở bất kỳ đâu, tôi cũng có thể giám sát mọi hoạt động trên rẫy, kể cả người làm thông qua điện thoại hoặc máy vi tính.

Kể cả vào ban đêm, tôi vẫn yên tâm kê cao gối ngủ và dễ dàng quan sát những dấu hiệu bất thường qua camera mà không phải lọ mọ lội ra rẫy như trước. Sự hiện diện của camera khiến các đối tượng có ý đồ trộm cắp phải dè chừng", ông Phước tâm sự.

Tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư Mgar, gia đình anh Trần Ngọc Dũng cũng đã lắp đặt hệ thống camera để bảo vệ 3 ha cà phê và sầu riêng.

Anh Dũng chia sẻ: "Trước đây, gia đình tôi nhiều lần gặp phải tình trạng kẻ xấu vào rẫy trộm cà phê tươi. Tuy nhiên, từ khi lắp camera, tình trạng trộm cắp đã giảm hẳn. Chúng tôi dễ dàng giám sát mọi người ra vào rẫy".

Ông Thân Tuấn, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Quảng Tiến, cho biết: "Trên địa bàn xã có khoảng 2.178ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích cà phê là 1.292ha.

Sản lượng cà phê năm 2023 ước đạt khoảng 2.000 tấn. Việc lắp đặt camera an ninh đã giúp hàng trăm hộ dân trên địa bàn theo dõi sự phát triển của cây trồng, kịp thời phát hiện đối tượng lạ vào rẫy, từ đó bảo vệ tài sản hiệu quả hơn".

Cà phê đã chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch.

Một hộ dân trên địa bàn xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk lắp camera để bảo vệ mùa màng.

Từ tháng 7/2024 gia đình anh Y Hân Niê, trú tại buôn Tu, xã Ea Tul, huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) cũng đã lắp camera để quản lý, giám sát 2 ha cà phê trồng xen sầu riêng, bơ, tiêu.

"Do rẫy cách xa nhà gần 1km nên chúng tôi không thể thường xuyên có mặt. Hằng ngày, có rất nhiều người đi ngang qua rẫy và không ít lần bị trộm cắp vặt mà không xác định được thủ phạm. Do đó, gia đình tôi quyết định lắp camera để thuận lợi giám sát người ra vào rẫy mỗi ngày", anh Y Hân nhấn mạnh.

Ông Lê Quang Bất, Chủ tịch UBND xã Ea Tul, huyện Cư Mgar thông tin hiện tại, toàn bộ 11 thôn, buôn của xã Ea Tul đã được trang bị hệ thống camera an ninh dọc theo các tuyến đường. Đặc biệt, khu vực trung tâm xã cũng đã được đầu tư lắp đặt 12 mắt camera an ninh, nâng cao mức độ an toàn cho người dân trong mùa vụ cà phê.