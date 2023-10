Kịch bản tháng 10: Xu hướng VN-Index tích lũy 1.130 - 1.210 điểm

Nền kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi nhưng với tốc độ chậm trong quý 3



Fed nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ và để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay. Fed nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ năm 2023 lên 2,1% từ mức dự báo khiêm tốn trước đó là 1,0% (trong cuộc họp tháng 6).

Fed cũng đã hạ dự báo tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cho năm 2023 xuống 3,8% từ dự báo trước đó là 4,1%. Đồng thời, Fed hạ dự báo lạm phát cơ bản năm 2023 xuống 3,7% (dự báo hồi tháng 6 là 3,9%). Fed tiếp tục để ngỏ khả năng tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm 2023.

Trong khi đó, nền kinh tế duy trì đà phục hồi nhưng với tốc độ chậm trong quý 3. GDP Việt Nam tăng trưởng 5,33% so cùng kỳ trong quý 3, cải thiện nhẹ so với mức tăng trưởng 4,05% của quý 2. Lũy kết 9 tháng, GDP Việt Nam tăng trưởng 4,24% so cùng kỳ, cách rất xa so với mục tiêu tăng trưởng năm nay là 6,5%.

VNDirect cho rằng, điều này sẽ gây sức ép lên Chính phủ phải tăng cường và kéo dài các chính sách hỗ trợ để thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế.

Điểm sáng trong quý 3 đến từ sự phục hồi rõ nét hơn của lĩnh vực công nghiệp và xây dựng. GDP nhóm ngành này tăng trưởng 5,2% so cùng kỳ, cải thiện đáng kể so với mức tăng trưởng 2,1% trong quý 2, trong đó công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng 5,6% trong quý này (so với chỉ 0,6% trong quý trước đó).

Ngược lại, nhóm ngành dịch vụ chỉ tăng trưởng 6,24% so cùng kỳ (tương đương tốc độ quý 2 và thấp hơn mức 6,6% của quý 1), chịu sức ép do việc làm và thu nhập của người lao động trong lĩnh vực sản xuất suy giảm trong 3 quý gần đây.

Lãi suất huy động giảm mạnh giúp TTCK trở nên hấp dẫn hơn

Tính đến cuối tháng 8/2023, khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và tăng trưởng M2 tiếp tục thu hẹp khi cung tiền M2 tăng mạnh so cùng kỳ trong khi đà tăng của tín dụng suy yếu.

Cụ thể, tính đến ngày 15/09, tín dụng tăng trưởng 5,56% so với đầu năm, thấp hơn so với mức 9,98% trong 8 tháng 2022 do (1) nhu cầu mua hàng của các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam suy giảm, (2) khả năng trả nợ của khách hàng suy yếu do lãi suất cho vay cao từ giai đoạn cuối năm 2022 trong khi tăng trưởng kinh tế giảm tốc và (3) thị trường bất động sản vẫn ảm đạm.

Với định hướng của NHNN về việc giảm lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp, VNDirect cho rằng từ nay đến cuối năm 2023, tăng trưởng tín dụng sẽ được cải thiện và đạt 10% so với đầu năm nhờ vào việc nhu cầu tiêu dùng trong nước và trên thế giới tăng trở lại trong dịp lễ tết cuối năm.

Tính đến ngày 25/9, bình quân lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của các ngân hàng quốc doanh đã giảm về mức 5,5%/năm (giảm 0,3 điểm % so với tháng trước và giảm 1,9 điểm % so với đầu năm). Trong khi đó, lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng tư nhân dao động từ 5,1% đến 6,3%/năm với mức trung bình khoảng 5,7%/năm (giảm 0,3 điểm % so với tháng trước và giảm 2,6 điểm % so với đầu năm).

Trong nhóm các ngân hàng tư nhân, bình quân lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng giảm mạnh nhất trong tháng 9 tại một số ngân hàng như Sacombank, VIB, OCB, TPBank với mức giảm khoảng 0,6-1,0 điểm % so với bình quân lãi suất tháng trước.

Mặt bằng lãi suất tiền gửi hiện đã về gần đáy của giai đoạn COVID-19 và VNDirect cho rằng có thể duy trì ở vùng đáy trong những tháng cuối năm 2023.

Tỷ suất thu nhập trên giá (E/P) của VN-Index trung bình trong tháng 9 ở mức 6,9%, không đổi so với tháng trước do VN-Index đã có sự điều chỉnh khá mạnh trong tuần thứ 3 của tháng 9.

Bình quân lãi suất huy động 12 tháng của các NHTM trong tháng 9 giảm mạnh về mức 5,7% so với 6,2% trong tháng 8), khiến cho khoảng cách giữa E/P và lãi suất tiền gửi ngân hàng được nới rộng.

Động thái phát hành tín phiếu trên thị trường mở gần đây của NHNN nhằm ổn định tỷ giá có thể khiến lãi suất liên ngân hàng tăng lên sau khi đang ở vùng đáy 2 năm gần đây, từ đó khiến lãi suất huy động của các NHTM khó có thể giảm sâu hơn.

Tuy nhiên với dự báo lợi nhuận thị trường sẽ dần được cải thiện trong khoảng thời gian còn lại của năm 2023, VNDirect cho rằng đây là thời điểm thích hợp để đầu tư vào kênh chứng khoán.

Nắm bắt cơ hội xuất hiện từ nhịp điều chỉnh vừa qua

VNDirect nhận thấy chỉ số VN-Index đã giữ được ở trên đường MA200 tuần thành công và qua đó kỳ vọng hình thành vùng cân bằng để tích lũy trở lại.

VNDirect cho rằng xu hướng vận động tích lũy trong biên độ từ 1.130 – 1.210 có thể sẽ là kịch bản cho thị trường trong tháng 10. Rủi ro của thị trường tập trung bởi 2 yếu tố: (1) Áp lực tỷ giá nếu tiếp tục gia tăng sẽ gây sức ép lên chính sách tiền tệ tại Việt Nam; (2) Rủi ro giảm phát từ phía Trung Quốc và đặc biệt từ nhóm ngành bất động sản có thể làm ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư về nhóm ngành này. Qua đó các nhà đầu tư nên lưu ý với nhóm ngành nhạy cảm về lãi suất hạn chế các vị thế mua rủi ro.

Tuy nhiên thị trường vẫn còn tiềm tàng nhiều cơ hội khi bức tranh lợi nhuận trong quý 3 dự kiến sẽ tích cực hơn cũng như mặt bằng định giá thị trường đã về vùng hấp dẫn hơn.

VNDirect dự báo P/E forward 2023 của chỉ số VN-Index ở mức 12-12,5 lần, là mức hấp dẫn trong môi trường lãi suất thấp hiện nay và hoàn toàn đáng cân nhắc để giải ngân cho mục tiêu trung và dài hạn.

Nhà đầu tư có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện từ các xu hướng đáng chú ý sau: (1) Đầu tư công vẫn là mũi nhọn tăng trưởng kinh tế, (2) Triển vọng xuất nhập khẩu đang dần phục hồi, (3) Theo sau sự phục hồi của lĩnh vực sản xuất, bán lẻ sẽ phục hồi nhờ sức mua cải thiện; (4) dòng vốn FDI duy trì tích cực cải thiện triển vọng nhóm bất động sản khu công nghiệp.