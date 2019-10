Kịch bản nào cho thị trường bất động sản cuối năm?

Thị trường bất động sản cuối năm sẽ phát triển theo hướng nào?

Theo đại diện CBRE Việt Nam, quý cuối năm 2019 và năm 2020, thị trường căn hộ được kỳ vọng sẽ có thêm khoảng 42.000 sản phẩm với các dự án mới, chủ yếu ở các quận ven TP.

Khu vực phía Tây có các dự án như AIO City, Akari City và D-Home. Phía Nam có các giai đoạn tiếp theo của Eco Green Saigon, Sunshine City Saigon và dự án mới là Sunshine River, Lovera Vista.

Giá bán sơ cấp sẽ tăng nhẹ so với quý III và trung bình năm 2019. Phân khúc hạng sang sẽ duy trì tốc độ tăng giá 10% theo năm do khan hiếm nguồn cung. Phân khúc cao cấp và trung cấp sẽ tăng chậm hơn do có thêm nguồn cung mới và năm 2019 đã thiết lập mặt bằng giá mới. Mức tăng giá tại 2 phân khúc này lần lượt là 6% và 5% theo năm. Phân khúc bình dân duy trì mức tăng giá 3% theo năm.

Còn theo JLL Việt Nam, khoảng 6.000 căn hộ sẽ mở bán chính thức trong quý IV giúp tổng lượng mở bán của năm đạt hơn 31.000 căn. Do chính sách ngày càng thắt chặt của Chính phủ liên quan đến quy trình phê duyệt đất đai và giấy phép xây dựng, nguồn cung tương lai trong năm 2020 sẽ biến động khá mạnh, dao động khoảng 40.000 - 50.000 căn.

Nhu cầu và mức tăng giá phần lớn sẽ theo chiều hướng tích cực ở các dự án bình dân và trung cấp. Trong khi đó, dự án giá cao cấp và bình dân sẽ chứng kiến sự tiếp tục sụt gảm trong nguồn cầu, đặc biệt ở nhu cầu mua đầu tư. Lý do chính là hiệu suất cho thuê và triển vọng thu lợi nhuận chênh lệch bán lại có vẻ kém hấp dẫn hơn trong tình hình giá bán đạt mức cao mới được ghi nhận.

Lượng mở bán nhà phố, biệt thự dự kiến đạt hơn 2.000 căn trong năm 2019, chỉ bằng một nửaa so với năm trước. Một lượng lớn nguồn cung tương lai trong năm 2020 sẽ phụ thuộc vào hai dự án quy mô lớn là GS Metro City ở huyện Nhà Bè và Vinhomes Grand Park ở quận 9. Nhờ tâm lý người mua tốt, phần lớn các dự án hiện hữu sẽ tiếp tục tăng giá, đặc biệt ở phân khúc nhà liền thổ bình dân và trung cấp.

Đại diện DKRA Việt Nam cho rằng quý cuối năm, đất nền vẫn là kênh lựa chọn đầu tư hàng đầu mặc dù gần đây thị trường có dấu hiệu giảm nhẹ và có xu hướng khan hiếm trong thời gian tới. Các dự án được triển khai đa phần sẽ có quy mô nhỏ, tập trung chủ yếu ở vùng ven như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh.

Đối với nhà phố, biệt thự, nguồn cung mới sẽ tăng trong quý cuối năm, dao động ở mức 400 – 600 căn. Khu Đông tiếp tục dẫn đầu thị trường về nguồn cung phân khúc này. Sức cầu thị trường có thể tăng nhẹ nhưng khó có sự đột biến.

"Ông lớn" bàn giao nhiều dự án quý cuối năm

Các chuyên gia dự đoán, thị trường bất động sản TP HCM sẽ khởi sắc trở lại vào những tháng cuối của năm 2019, khi chính quyền thực thi nhiều giải pháp hành chính tháo gỡ khó khăn pháp lý cho các nhà đầu tư. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp "tung" nhiều rổ hàng chất lượng ra thị trường săn đón dòng tiền cuối năm.

Công ty Nhà Thủ Đức, chủ đầu tư dự kiến bàn giao dự án Citrine Apartment (quận 9) với 225 căn hộ thuộc dòng sản phẩm căn hộ nhỏ - vừa, dành cho người có thu nhập trung bình - khá. Diện tích khu đất 3.760 m2, được khởi công từ tháng 4/2018 với nhiều tiện tích như công viên cây xanh, trường mầm non.

TTC Land cho biết sẽ ra mắt dự án tại quận 7 với diện tích gần 13.000 m2. TTC Land đang hướng đến đầu tư phát triển loại hình căn hộ cao cấp với số lượng giới hạn dành cho giới khách hàng thượng lưu, tập trung vào chất lượng không gian sống cho chủ sở hữu thay vì phát triển số lượng căn hộ.

Công ty Nam Long cho biết dự kiến bàn giao 1.400 căn hộ Flora Mizuki (giai đoạn 1) tại dự án Mizuki Park (Bình Chánh) và 518 căn hộ biệt lập dòng Flora tại dự án Flora Novia.

Cùng với việc bàn giao, chủ đầu tư dự kiến còn mở bán khoảng 500 căn hộ Flora Mizuki (giai đoạn 2) trong quý cuối năm. Với dự án Flora Novia (Thủ Đức), Nam Long sắp hoàn thành thi công xây dựng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 850 tỷ đồng.

Một doanh nghiệp khác là Thắng Lợi Group cũng cho biết sẽ bàn giao hơn 100 căn nhà phố 1 trệt 1 lầu tại dự án Young Town Tây Bắc Sài Gòn (Đức Hòa, Long An) vào quý cuối năm. Dự án này có diện tích 20 ha và Thắng Lợi Group mới phát triển giai đoạn 1 trên diện tích 9,5 ha. Theo giá giới thiệu, mỗi căn nhà phố được rao bán khoảng 1,7 tỷ đồng.