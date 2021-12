Khối tài sản đồ sộ của tỷ phú được chọn là “Nhân vật của năm 2021“

Ngày 13/12, Tạp chí Time của Mỹ đã chọn Giám đốc điều hành của hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk là Nhân vật của năm 2021.

Lý do Tạp chí Time chọn Elon Musk làm "nhân vật của năm" là vì "những giấc mơ về sao Hỏa của Musk đã vượt ra ngoài Trái đất, bất khuất và mạnh mẽ".

Elon Musk được chọn là "Nhân vật của năm 2021". Ảnh: Time

Elon Musk sinh năm 1971 tại Nam Phi trong một gia đình khai thác mỏ. Sau đó, Musk chuyển đến Canada rồi đến Mỹ và nhanh chóng đạt được nhiều thành công. Ngoài việc điều hành Tesla, ông còn là nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của tập đoàn hàng không vũ trụ SpaceX, công ty phát triển chip Neuralink và công ty dịch vụ xây dựng cơ sở hạ tầng The Boring Company.

Theo ước tính đến ngày 14/12/2021, Elon Musk sở hữu khối tài sản rồng tương đương 253,8 tỷ USD, là người giàu nhất hành tinh. Elon Musk hiện nhiều hơn người đứng vị trí 2 là Jeff Bezos 58 tỷ USD.

Trước đó, vào ngày 29/10, giá trị tài sản ròng của Elon Musk cán mốc 302 tỷ USD theo cập nhật của Bloomberg. Tài sản này cao hơn giá trị vốn hóa thị trường của các công ty đình đám như Netflix là 298 tỷ USD và Nike là 260 tỷ USD.

Trong năm nay, tài sản của Elon Musk đã tăng hơn 60 tỷ USD nhờ thành tích tốt của cổ phiếu công ty xe điện Tesla cũng như thương vụ bán cổ phần gần đây tại công ty không gian SpaceX đã giúp định giá công ty ở mức 100 tỷ USD. Bloomberg cho biết thương vụ SpaceX đang mang về cho ông Musk thêm 11 tỷ USD.

Elon Musk là người giàu nhất hành tinh. Ảnh: Reuters

Ông chủ Tesla từng cho biết thích ẩn danh khi làm từ thiện. Vào đầu năm nay, tỷ phú Musk hỏi người dùng Twitter về cách quyên góp tiền. Ông đã cam kết trao tặng 150 triệu USD, bao gồm cả giải thưởng 100 triệu USD trong một cuộc thi loại bỏ carbon, trong năm nay. Con số này được Recode ước tính là nhiều hơn so với tất cả các khoản từ thiện trước đây của ông.

Trong một cuộc đấu giá của Sotheby's năm 2013, Elon Musk trả gần 1 triệu USD để sở hữu một chiếc xe thể thao Lotus Esprit đời 1976 hiếm hoi, từng được sử dụng để quay bộ phim James Bond năm 1977 "The Spy Who Loved Me".

Theo báo cáo, dàn sưu tầm mẫu xe hơi cổ của Elon Musk còn bao gồm Ford Model T 1920 và Jaguar Series 1 1967 E-type Roadster.

Đầu tháng 12 vừa qua, ông chủ hãng xe điện Tesla đi khối bất động sản cuối cùng của mình với giá 30 triệu USD. Theo tỷ phú công nghệ này, việc bán bớt các bất động sản là cách để thực hiện nhanh chóng các mục tiêu chinh phục vũ trụ. Ông Elon Musk thừa nhận muốn đẩy nhanh mục tiêu này bằng cách huy động càng nhiều vốn càng tốt.