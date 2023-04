Khối tài sản đáng mơ ước của Phan Văn Đức ở tuổi 27

Mới đây, Phan Văn Đức phẫu thuật thành công dây chằng chéo trước chân phải ở Singapore và đón sinh nhật tuổi 27 trong bệnh viện. Ảnh: FBNV Ở tuổi 27, cầu thủ quê Nghệ An đã có vợ và hai người con cùng với khối tài sản khiến nhiều người mơ ước. Ảnh: FBNV Nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Phan Văn Đức tậu chiếc Mazda CX5 tiền tỷ dành tặng mẹ. Ảnh: FBNV Đến năm 2021, Phan Văn Đức tậu tiếp chiếc Mercedes có giá hơn 2 tỷ tặng vợ. Ảnh: FBNV Ngoài bóng đá, tiền vệ Phan Văn Đức còn dành tiền đầu tư khách sạn. Anh và vợ xây một khách sạn 4 tầng, 1 sân thượng phục vụ cho việc ăn uống ngoài trời tại Cửa Lò, Nghệ An. Ảnh: FBNV Do bận tập luyện và thi đấu nên khách sạn chủ yếu do bà xã Phan Văn Đức quản lý. Ảnh: FBNV Khi CLB SLNA thực hiện chuyển giao chủ sở hữu, Phan Văn Đức là một trong những ngôi sao được gia hạn hợp đồng đầu tiên với mức lương hậu hĩnh và số tiền lót tay khoảng 10 tỷ đồng trong 3 năm. Ảnh: Zing Ở mùa giải 2023, Phan Văn Đức đầu quân cho CLB CAHN. Nhiều thông tin cho rằng để có được sự phục vụ của Phan Văn Đức, đội bóng tân binh V.League đã phải trả cho tiền vệ sinh năm 1996 khoản tiền "lót tay" lên tới 5 tỷ đồng/năm. Ảnh: iThethao Không những thế, nam cầu thủ còn nhận mức lương 100 triệu đồng/tháng. Ảnh: iThethao Bên cạnh đó, Phan Văn Đức từng mạnh dạn xuống tay mua chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất giá hàng chục triệu đồng kèm thêm cả dây chuyền vàng sáng bóng tặng vợ nhân dịp Valentine. Ảnh: FBNV Video: Màn trở lại ấn tượng của tiền vệ Phan Văn Đức. Nguồn: On Sports

