Khó tin những mặt hàng kỳ lạ hút khách trên chợ mạng

Thời gian gần đây, lá bàng tươi lại được rao bán trên chợ mạng với giá khá đắt đỏ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Ảnh: Vietnamnet Trên các sàn thương mại điện tử như Lazada, Shopee... lá bàng tươi được rao bán rầm rộ, với giá bán dao động từ 10.000-80.000 đồng/kg. Đáng ngạc nhiên, mặt hàng kỳ lạ này đã nhận được sự quan tâm của một số người tiêu dùng. Ảnh chụp màn hình Người bán cho biết, lá bàng non có rất nhiều công dụng chữa mụn nhọt, viêm răng lợi, viêm họng, nhiệt miệng, viêm nhiễm phụ khoa, mụn mủ...Ảnh: Internet. Trước đó, năm ngoái, người tiêu dùng Việt cũng sửng sốt khi lá bàng khô được rao bán rầm rộ với giá 1.000 đồng/lá. Ảnh: Internet Lá bàng khô được dân chơi cá cảnh tìm mua bởi chúng giúp diệt kí sinh trùng, một số loại vi khuẩn gây bệnh cho động vật thủy sản. Ảnh: Internet Lá bồ đề dát vàng cũng là mặt hàng được bán nhiều trên mạng. Những chiếc lá từ cây bồ đề rụng xuống sân, được lượm lại, ngâm trong bùn sét để rũ bỏ hết thân lá chỉ còn lại các gân lá rồi dát vàng lên. Ảnh: Internet Mỗi lá bồ đề vàng này được cho là giúp người sở hữu có được bình an may mắn. Trên các trang mạng, mỗi tấm lá bồ đề cầu bình an được rao bán với giá từ 145.000 - 300.000 đồng. (Ảnh: internet). Ảnh: Internet Vỏ thông đỏ được các nhà vườn bán khá nhiều trên shop online. Vỏ thông đỏ chứa resin có tính sát khuẩn cao, lâu mục, không đóng rêu, ít có mầm bệnh, có độ thông thoáng tốt nên được người chơi lan thường mua về sử dụng. Ảnh: Internet Trên các trang mua bán, vỏ thông đỏ được rao bán với giá từ 25.000 đồng/kg tùy kích thước. Ảnh: Internet Dụng cụ xé thịt hình móng vuốt gấu đang được rao bán với giá từ 55.000 - 100.000 đồng. Ảnh: Internet Sản phẩm dùng để giữ và xé dễ dàng các loại thịt. Chúng có đặc điểm là sắc bén, chịu nhiệt và cứng cáp, giống hình dạng của móng vuốt gấu có thể cố định và xé thức ăn. Ảnh: Internet Video: Xôi, chè tạo hình bắt mắt hút khách dịp Tết Đoan Ngọ. Nguồn: THVL

