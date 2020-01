Khẩu trang đội giá gấp đôi, gấp ba, dân vẫn chen nhau giành giật từng hộp

Ghi nhận của PV Kiến Thức sáng ngày 31/1 (tức mùng 7 tháng Giêng), hàng nghìn người dân sinh sống tại Thủ đô Hà Nội đã đổ xô đến các nhà thuốc, cửa hàng trang thiết bị y tế để tìm mua khẩu trang nhằm phòng ngừa lây nhiễm virus corona. Tại khu vực chợ thuốc lớn nhất miền Bắc (ở tòa nhà Hapulico, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội), thường xuyên diễn ra cảnh tượng nhiều người chen lấn, tranh giành nhau mua khẩu trang. Người mua khẩu trang liên tục hò hét, chen lấn, trong khi người bán thì tấp nập. Tại phố Phương Mai (gần Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương), nhiều nhà thuốc, cửa hàng trang thiết bị y tế trên cũng luôn trong tình trạng quá tải. Khách hàng đổ dồn đến khu vực phố Phương Mai mua khẩu trang rất đông. Các hộp khẩu trang được bày hẳn ra phía ngoài cửa hàng để bán cho khách hàng trên phố Phương Mai. Do lượng khách quá đông nên nhiều nhà thuốc đã phải bố trí từ 4 đến 6 nhân viên vừa dắt xe máy, vừa bán bán khẩu trang cho khách. Người dân chen nhau mua khẩu trang phòng lây nhiễm virus corona trong sáng ngày 31/1. Các loại khẩu trang ở đây được bán loạn giá, mỗi nhà thuốc, cửa hàng bán theo một mức khác nhau. Một hộp khẩu trang y tế 4 lớp được bán tại một số nhà thuốc, cửa hàng trên đường Phương Mai giao động từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/hộp/50 chiếc. Còn khẩu trang 3M-9001V được hét giá từ 35.000-40.000 đồng/chiếc, tùy từng loại, từng nhà thuốc, cửa hàng. Khẩu trang Medical Face Mask được bán tại khu vực phố Phương Mai giao động từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng/hộp/50 chiếc. Khẩu trang cung ứng liên tục đến các nhà thuốc trên phố Phương Mai phục vụ khách hàng. Một chủ cửa hàng trang thiết bị y tế trên phố Phương Mai cho biết, do khách "vét" hàng liên tục nên đến sáng nay (31/1) cửa hàng gia đình anh chỉ còn vài chục hộp khẩu trang. Khẩu trang phòng dịch cúm do corona đang "cháy" hàng. Nhiều người người tỏ ra vui mừng sau khi chen chúc khổ sở mới mua được hộp khẩu trang phòng dịch cúm corona. Ghi nhận của PV cho thấy, hàng loạt nhà thuốc, cửa hàng trang thiết bị y tế trên phố Phương Mai đều tăng giá khẩu trang lên gấp đôi, thậm chí là gấp 3 giá bán ngày thường, nhưng khách hàng vẫn ùn ùn kéo nhau đến mua. Trong khi đó, ghi nhận của PV Kiến Thức tại một số nhà thuốc trên đường Tôn Thất Tùng (gần Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) và một số nhà thuốc trên phố Đồng Me (Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), khẩu trang 3M cùngmột số loại khẩu trang y tế khác đều đã "cháy" hàng.

