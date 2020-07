Khẩu trang 3M giả của Cty Nam Anh: Hàng thật khác đồ nhái thế nào?

Sau hơn 10 ngày theo dõi, chiều 30/7, Cục nghiệp vụ Tổng cục QLTT, tổ công tác 368 và Cục QLTT TP.HCM đã kiểm tra đột xuất và thu giữ lượng lớn khẩu trang 3M giả tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại thiết bị Nam Anh. Ảnh: Zing. Trong thời điểm dịch Covid-19 đang quay trở lại Việt Nam, việc người dân sử dụng những loại khẩu trang giả, không đảm bảo về chất lượng như thế này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong công tác phòng, tránh dịch bệnh. Ảnh: Zing. Để tránh mua phải hàng nhái, người tiêu dùng cần chú ý đến chữ in trên bề mặt khẩu trang. Trên khẩu trang 3M thật, chữ in rất sắc nét còn trên khẩu trang giả các nét in lem luốc, gần như không thể đọc được. Ảnh: Quantrimang. Một đặc điểm dễ nhận biết nữa là kích thước logo 3M trên sản phẩm thật nhỏ hơn so với trên hàng giả. Ảnh: Quantrimang. Trên khẩu trang 3M thật đầu ghim giữ dây đeo khá “sít”, còn hàng giả có vẻ “rộng rãi” hơn.Ảnh: Quantrimang. Tem trên khẩu trang 3M thật khi thay đổi góc nhìn bạn sẽ đọc được chữ “3” hoặc chữ “M”. Tuy nhiên tem chống hàng giả chỉ dán trên hộp, nên nếu mua lẻ khẩu trang 3M bạn nên chú ý tới các đặc điểm phân biệt ở trên. Ảnh: Quantrimang. Ngoài ra, dây đeo khẩu trang giả trơn và co giãn nhiều hơn so với khẩu trang thật. Ảnh: T.N Túi nilon bọc bên ngoài khẩu trang 3M chuẩn sẽ có phần cảnh báo rõ ràng đi kèm với hình vẽ minh hoạ. Còn hàng fake thì hoàn toàn là chữ viết, không có hình vẽ minh hoạ. Ảnh: T.N. Video: Lựa chọn và sử dụng khẩu trang phòng virus corona. Nguồn: VTV24

